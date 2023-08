Carlos III se irá de vacaciones con toda su familia, pero sin el príncipe Harry

En los próximos días el rey Carlos III se tomará sus primeras vacaciones como monarca británico. Lo hará, como es tradicional en la familia real, en Balmoral, el lugar favorito de su difunta madre, Isabel II. No obstante, el rey y su esposa, la reina Camila, no pernoctarán en el Castillo de Balmoral, sino que según Daily Mail lo harán en Birkhall, la casa privada en los predios cercanos al famoso castillo que Carlos heredó en el 2002 cuando la reina madre murió.

El rey ha querido estar rodeado de su familia en este tiempo de descanso y por ello, se sabe que extendió invitación a su parentela más allegada de manera escrita y luego, los contactó telefónicamente para asegurarse de que irán. Es por ello que además de William y Kate, sus tres hijos George, Charlotte y Louis, también irán el duque y la duquesa de Edimburgo y sus hijos adolescentes, Louise y James; la princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, junto con su hijo Peter Phillips y su hija Zara Tindall; y la prima de Carlos, Lady Sarah Chatto.

También te puede interesar: William y Kate no quieren que sus hijos sean como Harry ¿Por qué?

A la reunión familiar de verano también se espera a Andrés, el duque de York, su ex Sarah Ferguson y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, junto a sus respectivas familias.

Toda la familia real británica cabe en Balmoral

El hospedaje no será inconveniente, ya que en los predios de Balmoral hay varias residencias donde podrán instalarse por familias.

En una convocatoria tan amplia se ha especulado bastante con la presencia del príncipe Harry. Algunos medios londinenses han asegurado que Carlos III le hizo una invitación abierta, no especifica, como parte del protocolo, pero de ninguna manera lo espera en Gran Bretaña y por ello, no lo contactó telefónicamente. Esta situación la entendería perfectamente Harry.

También se especula con otra versión que indica que Carlos III no habría tenido en cuenta para nada a su hijo menor y que no hubo ninguna invitación y simplemente, no fue convocado.

Otros aseguran que lo invitó y espera que acuda solo, sin Meghan Markle, luego de su viaje por África. Si Harry fuera sería una señal más de que en realidad ha habido acercamientos entre Carlos y su hijo y si ocurriera un divorcio entre el príncipe y Meghan Markle, en efecto, la familia se estaría preparando para acoger al príncipe Harry de nuevo.

Más noticias de la realeza británica Mira el traje que recicló Kate de Inglaterra La princesa de Gales también ha entrado en la tendencia de ahorro sugerida por Carlos III. Repitió atuendo en la coronación del rey en Escocia. En el palacio inglés también ahorran. Kate repite atuendo por tercera vez Kate Middleton recicla ropa en importante ceremonia. Mira su outfit Este fue el más reciente desplante del rey a su hijo Harry Este 5 de julio Carlos III tuvo una nueva coronación y el rey estuvo acompañado por su esposa Camila, su hijo, el príncipe William y Kate. Harry no fue invitado a nueva coronación de su padre Carlos III se coronó nuevamente. Harry no fue fue invitado

Como sea, lo que si es seguro es que Carlos III quiere rodearse de sus familiares más cercanos y compartir estas vacaciones que son las primeras que la parentela pasa sin Isabel II, por lo cual puede ser una temporada agridulce.

Isabel II disfrutaba del campo cuando pasaba vacaciones en Balmoral Fotografía por: Getty

Carlos desea fraternizar y solidificar los lazos de la familia más famosa del planeta expresándoles lo importante que es cada uno en el núcleo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Mientras Isabel II estuvo viva las vacaciones de los Windsor eran todo un acontecimiento, pues aprovechaban para jugar con pasatiempos de mesa, hacían barbacoas y disfrutaban de la compañía de las mascotas. Las vacaciones incluyen una gran fiesta de bienvenida para toda la familia.