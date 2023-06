Carlos III incumplió promesa a la reina Isabel II. Angela Kelly fue la razón

La reina Isabel II tuvo, aparte de su familia, a una persona muy cercana a su vida. Se trataba de Angela Kelly, quien llegó a convertirse en una poderosa figura en el palacio. La monarca le había dado un título especial: Asistente personal, asesora y curadora de Su Majestad, y Kelly hizo su trabajo durante más de 25 años. La soberana y la diseñadora se conocieron cuando la segunda era ama de llaves del embajador del Reino Unido destacado en Alemania, y desde 1993 la mujer de Liverpool se encargó de la creación del vestuario de la Reina, de las insignias y las joyas que debía lucir en cada evento, del arreglo de su cabello e incluso usaba los zapatos nuevos de la madre de Carlos III, para que cuando la monarca los calzara, estuvieran suaves.

Durante sus años de servicio, Angela Kelly tuvo que ver con actividades relacionadas con el círculo más íntimo de la familia real, por ejempló, creó el traje de bautizo que todos los bebés reales lucieron desde 2008 y escogió el atuendo que Isabel II lució el día del matrimonio de su nieto, el príncipe Guillermo. La acompañó en muchos viajes y estuvo a su lado en importantes eventos, como la Semana de la Moda de Londres, donde, en primera fila y junto a Anna Wintour, disfrutó del desfile de Richard Quinn.

Angela Kelly era una figura poderosa en el castillo, se decía que su temperamento era fuerte y muchos la llamaban AK-47, como alusión a sus iniciales y a su genio, que muchos denominaban como impredecible.

La monarca le permitió a Kelly publicar dos libros, donde contó detalles reales. Ya tenía listo el tercero, donde se rumora, hablaría del príncipe Harry. Fotografía por: Getty Images

Esto pasó con Angela Kelly cuando murió Isabel II

Cuando la reina falleció, y aunque siempre le dijo que velaría por ella y le cedió una propiedad en Windsor, el panorama cambió. El rey Carlos III, hijo mayor de Su Majestad, decidió que Angela debía abandonar la casa que habitaba en Windsor para trasladarse a otra vivienda, en Sheffield, alejada de todo lo que fue su vida junto a la reina británica.

Este no fue el único ‘costo’ real que el nuevo soberano decidió recortar, pues se sabe que le pidió a su hermano Andrés que desalojara Royal Lodge para trasladarse a Frogmore Cottage, propiedad que Isabel II le había obsequiado a su nieto Harry cuando se casó con Meghan Markle (el hijo del Rey también fue ‘invitado’ a sacar sus enseres del lugar), pero la opinión pública no vio con buenos ojos que Carlos incumpliera la promesa que su madre le había hecho a Kelly, quien además, preparaba todos los atuendos que la soberana llevaba, después de investigaba el lugar y sus tradiciones. Era la responsable del perfecto oufit de la monarca.

Las exigencias que Angela Kelly debería cumplir

Según dicen varios medios británicos, Carlos, quien le cedió la nueva propiedad, donde podrá vivir hasta que muera y luego el terreno volverá a la Corona, lo hizo con varias condiciones: Angela Kelly debía firmar un acuerdo de confidencialidad, no podrá volver a publicar ningún escrito relacionado con la Reina o la Familia Real y por supuesto, nunca revelar ningún detalle íntimo que la soberana, a quien llamó “su mejor amiga”, le hubiera contado, además no podría usar ciertas palabras relacionadas con la realeza, para fines económicos. Kelly, quien publicó dos libros, Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe y The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, con la autorización de la reina, se encontró desde su fallecimiento, con detalles que hacían presagiar que su presencia en Windsor tenía los días contados: cambiaron las cerraduras de las habitaciones de la reina para que ella, que tenía libre acceso, ya no pudiera hacerlo. Además, desconectaron su línea telefónica

“Preparándome para decir adiós. Me mudo por fin a mi nuevo hogar, al que podré llamar mi hogar, por fin”, escribió Angela en su Instagram, cuando ya alistaba su mudanza, que ocurrió en mayo. Los paparazzi la captaron mientras sacaba, con la ayuda de su familia, todos sus enseres. Se dice que se le vio llorando.