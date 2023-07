Carlos III sigue la tradición del té. Conoce el protocolo para tomarlo

A lo largo de su reinado Isabel II no dejó ningún día de tomar el tradicional té con galletas, costumbre que por décadas se ha extendido por todo el Reino Unido, en la cual muchos británicos detienen sus actividades en horas de la tarde para compartir este momento con algún familiar o amigo.

Para la fallecida reina Isabel II, esta tradición era casi sagrada. De ahí que pedía que le llevaran su caja de té, preferiblemente de la marca Twinings sabor Earl Grey, aunque también le gustaba el té Assam, al lugar donde estuviera dentro o fuera de su reino para deleitarse a diario con una tasa de la famosa bebida. Ella lo acompañaba de sánduches, galletas, postres o pasteles.

Carlos III odia el café y disfruta el té

Carlos II, quien se coronó oficialmente en mayo pasado, también es amante de esta tradición, de hecho, en varias oportunidades ha revelado que no gusta de tomar café, pues su sabor no le agrada, ya que le resulta demasiado fuerte. Carlos que toma el té entre 3:30 y 5 de la tarde, prefiere los sabores Earl Grey, el verde y el English Breakfast. Tiene un gran gusto por probar variedades, pero no consume los que traen endulzantes.

La hora del té, así como la mayoría de las costumbres de la realeza, tienen su protocolo. En el tiempo del té hay precisiones sobre la cantidad de edulcorante, así como de la precisión de la cuchara y la dirección del mago de la taza. El ex mayordomo del palacio de Buckingham, Grant Harrold, fue quien reveló estos detalles del momento que no es para nada simple.

También te puede interesar: Kate Middleton recicla ropa en importante ceremonia. Mira su outfit usado

Así se prepara el té inglés de la realeza

También dejó al descubierto que nunca se usan bolsitas, siempre son las hierbas en un colador para hacer la infusión en la tetera. Sobre el procedimiento reveló que primero se vierte el té y luego la leche a una temperatura, que no es fría no caliente, sino lo que comúnmente se denomina tibia. En el caso de Carlos no se agrega azúcar, pero sí con algún endulzante natural como miel. Para la hora de la mezcla, no se tocan los bordes de la taza con la cuchara, solo se hacen movimientos circulares al centro. Y finalmente, para tomarlo es de buen gusto dar pequeños sorbos, silenciosos siempre, hasta agotar la taza sin que haya afán por esto.

Carlos prefiere tomar el té con su esposa, la reina Camila.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento