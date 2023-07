Camila Parker cumple 76 años. Su primer cumpleaños como reina y no habrá fiesta

El 17 de julio es un día especial para Camila Parker, hoy esposa de Carlos III y reina de los británicos, pues cumple años. En el 2023 la monarca llega a sus 76 años siendo esta la primera vez que celebra siendo soberana de Inglaterra.

Sin embargo, según lo han establecido diarios británicos y expertos en realeza, no habrá ningún festejo ni celebración pública para conmemorar la vida de Camila Parker.

Así recibe los 76 años Camila Parker

Desde que Camila se casó con el rey Carlos III en abril del 2005 los cumpleaños de ella se han celebrado en la intimidad del hogar y de repente, con algunos amigos cercanos. Ahora que ella llega a los 76 años y cumple por primera vez como reina pareciera que la situación podría ser distinta, sin embargo, no es así, ya que no hubo anuncio de alguna fiesta o celebración.

Grant Harrold, ex mayordomo del palacio de Buckingham que trabajó para la pareja entre el 2004 y el 2011, reveló a varios diarios británicos, entre ellos Daily Mirror, que no habrá mayor revuelo por la fecha, ya que además de que a Camila Parker no le han gustado los grandes festines, tampoco se estila que los soberanos celebren onomásticos que no son redondos, por ello se cree que cuando llegue a los 80 si habrá una conmemoración pública con actos solemnes.

También te puede interesar: Kate Middleton recicla ropa en importante ceremonia. Mira su outfit

En opinión del extrabajador, la celebración del lunes 17 de julio será sencilla, a puerta cerrada, muy familiar y puede incluir un par de amigos cercanos de Camila.

La falta de celebración para los 76 de la examante del rey, hoy convertida en soberana, también tiene que ver con la política de ahorro de Carlos III, que involucra no gastar innecesariamente en fiestas, viajes o lujos, pues es consciente de que el pueblo atraviesa por una estrechez económica. De igual forma, los expertos creen que el rey no irá comprar un regalo costoso para su amada, sino que puede optar por darle una joya de su madre, la fallecida reina Isabel II.

Para los expertos, Camila tiene ya su regalo de parte de los plebeyos que, aunque no la registran en los primeros lugares de popularidad tiene número a favor. En algún momento la hoy reina contaba con una aceptación de -15, actualmente se ubica con una aceptación de 4.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento