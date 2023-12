Presentadora de Noticias Caracol sorprende como cantante y causa revuelo

La comunicadora Social y Periodista Liliana Bechara, conocida en la farándula nacional como Lili Bechara, fue hasta hace un tiempo una de las corresponsales de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión. Desde sus inicios profesionales, la barranquillera se ha destacado por ser una mujer generosa, alegre y carismática.

Sin embargo, hace unas semanas, Lili Bechara reveló a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de ciento cuarenta mil seguidores, que daría un paso al costado en su faceta como presentadora e incursionaría como cantante. “Siento es que el momento de seguir creciendo como mujer y como profesional (…) Decidí retomar mi carrera artística como cantante y me alegra decirles que se vienen sorpresas”

Cabe mencionar que, en 2020, la multifacética mujer hizo su primer lanzamiento musical, llamado Contigo, una canción alegre y con mucho sentimiento que realizo en colaboración con Donny Caballero.

Lili Bechara y Will Fiorillo conquistan la industria musical con su canción

El pasado jueves, 30 noviembre, la presentadora barranquillera Lili Bechara y el cantante de champeta Will Fiorillo realizaron el lanzamiento de No Inventes, su colaboración musical, una canción que encarna el sentimiento de un amor toxico.

En las publicaciones en torno a su lanzamiento musical, Lili y Will han recibido buenos comentarios por parte de sus seguidores y colegas. “Me encanta ver esta nueva faceta de ti, mi Lili bella. Dios te bendiga y te colme de muchos éxitos”, “Vamos Lili, con toda, muchos éxitos”, “Lo máximo. Joda cule de canción tan buena”, “Ajoo… no sabía que cantabas. Lo haces muy bien, te deseo lo mejor”

Esta no sería la primera vez que un corresponsal y periodista del Caracol Televisión se despide del formato televisivo para incursionar en el mundo de la música; pues recordemos que, hace unos meses, Diego Fernando Velosa, corresponsal en el departamento del Cesar, se despidió de sus compañeros en el noticiero para seguir su nueva vocación como cantante.