¿Por qué Shakira no quiere que nadie vea ‘El Oasis’, la novela que protagonizó?

Shakira es una de las cantantes colombianas con más éxito en el mundo. Desde muy pequeña mostró su talento innato para la música y el baile. En 1990 comenzó su carrera artística con el lanzamiento de sus álbumes Pies descalzos y Dónde están los ladrones.

Shakira y Pedro Rendón en 'El Oasis' Fotografía por: Cortesía del artista

Su primer sencillo lo grabó cuando tenía 14 años, pero no vendió el número de copias esperadas. Luego de eso, la artista quiso probar con la actuación, así que en 1994, cuando tenía 17, protagonizó su primera y única telenovela El Oasis, junto al actor colombiano Pedro Rendón.

Shakira actuando en ‘El Oasis’

En esa serie aparecía la intérprete de Monotonía luciendo su cabello negro natural, e interpretaba a Luisa María, la hija de un terrateniente, dueño del pueblo, quien además de tener mucho dinero, era amargado. La historia giraba en torno al amor de Luisa María y Salmón Perdigón, el enemigo número uno de su padre. La serie incluía algunas canciones que Shakira cantaba para darle más acción dramática.

¿Qué pasó con la serie ‘El Oasis’?

En redes sociales y medios de comunicación se ha rumorado que, supuestamente, una vez terminó la producción, Shakira habría comprado los derechos de la misma para que no se replicara en ningún lado.

En el 2022, el actor Pedro Rendón concedió una entrevista para este medio y aseguró: “Como todo producto tiene unos derechos, unas reglas, unos límites y hay que cuidarlo, hasta donde tengo entendido, aunque no hay algo que lo confirme, se rumora, que la protagonista, Shakira, mi compañera de escena, compró los derechos de la serie y la silenció”.

Según se ha rumorado, la artista lo habría hecho con el propósito de “borrar esa parte de su historia”; sin embargo, si hay alguna razón específica por la que Shakira pueda tener reservas sobre la serie, no está claramente documentada. Por ahora, no hay una declaración oficial de Shakira o su equipo, que confirme o desmiente esa información, por lo que no se puede afirmar con certeza por qué podría existir esa percepción.

Lo cierto es que, pese a eso, hay algunos videos de la serie que fueron filtrados en diferentes plataformas digitales.

¿Por qué Shakira no volvió a actuar?

Luego de su debut en El Oasis, Shakira continuó con su carrera como cantante. Su álbum Laundry Service, en el 2001, fue el que la catapultó al estrellato musical, gracias a éxitos como Whenever y Underneath your clothes, entre otros.

Se desconoce cuál es la razón por la que Shakira no habría vuelto a actuar. Lo que se conoció fue que, después de El Oasis, el director Steven Spielberg le habría ofrecido un papel en la película La Máscara del Zorro (1998), pero, supuestamente, la artista lo habría rechazado porque en ese momento su inglés no era tan fluido.