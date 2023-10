¿Por qué Luis Miguel peleó con Sergio, su hermano menor?

Luis Miguel siempre ha sido un hombre enigmático, y varios momentos de su vida permanecen cubiertos por un velo de misterio, pues ni el artista, ni su entorno tienen el más mínimo interés en contar esas partes de la historia de ‘El Sol’ que tanto generan intriga entre sus seguidores y los medios de comunicación del mundo.

Uno de esos enigmas es el paradero de Marcela Basteri, su mamá, de quien se desconoce su paradero desde 1986. Son muchas las versiones al respecto, que incluyen su muerte violenta a manos del padre de sus hijos y su presencia en un sanatorio en Argentina, pero de la boca de Luis Miguel no ha salido ni una palabra al respecto.

En la última imagen de Marcela, lograda en el Aeropuerto Internacional Galilei, de Pisa (Italia) por sus familiares, se ve a la mamá del cantante llevando de la mano a un pequeño niño. Se trataba de Sergio, el hermano menor del ‘Sol de México’, quien en ese entonces tenía dos años.

Desde 1986 no se tiene noticia de Marcela Basteri. En su última foto estaba con Sergio en Italia. Fotografía por: Instagram

¿Quién se quedó con Sergio, el hermano de Luis Miguel?

Después de la desaparición de su madre, el menor de los hijos de Luis Rey y Marcela Basteri se quedó en España, con Matilde Sánchez, su abuela paterna. Mientras Sergio crecía, lejos de sus hermanos, entre su padre, Luisito Rey y Luis Miguel, su primogénito, fue creciendo un conflicto que desencadenó en su distanciamiento, pues el ídolo decidió apartarlo de sus funciones como mánager. El español murió en España, el 9 de diciembre de 1992, y ‘Micky’, que se dice, no estaba dispuesto a permitir que su familia paterna explotara el talento de su hermanito, como le había ocurrido a él, ya había decidido llevarse a su hermanito, además peleó y ganó su custodia.

El intérprete de 53 años, en pleno apogeo de su carrera encargó del cuidado de su hermano menor a Octavio Foncerrada, a quien todos llamaban ‘El Doc’. El mexicano, que llegó a la vida de los Gallego Basteri cuando atendió a Luis Rey, quien sufría de estrés, fue incorporándose a la vida del clan hasta que, después de un dramático episodio en que neutralizó a una fan que estaba mordiendo a Luis Miguel en el cuello, el padre del artista le ofreció trabajar como médico de la familia.

‘El Doc’ se convirtió en tutor

‘El Doc’ siguió trabajando con Luis Miguel y en vínculo entre ellos era tan importante, que cuando el artista tuvo a su lado a su hermanito, y viendo que por su carrera le era imposible estar pendiente de su crianza, encargo de esa labor a Foncerrada. ‘El Doc’, que concedió en 2018, una entrevista a Patty Chapoy para Ventaneando, contó, por única vez, cómo se dio esa relación especial con Sergio, que aún perdura. “Me fui a Acapulco y ya estaba Sergio ahí, chiquito, hablaba como españolito. Y un día me dice: ‘¿Y tú quién eres?’ Voltea el chamaco (ahí llamaba a Luis Miguel) y le dice: ‘Mejor hazle caso al Doc’. Y empecé a disciplinarlo. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera ahí en México, llevármelo a Boston, pero no como Alex, sino irnos ahí, que viva”.

¿Por qué pelearon Luis Miguel y su hermano Sergio?

El hermano de Luis Miguel, y ‘El Doc’ se fueron a Boston, donde el joven y ‘El Doc’ vivieron durante 10 años aproximadamente. Sergio Gallego Basteri estudió y en la medida de sus ocupaciones de su hermano mayor, compartió con él vacaciones y tiempos de descanso del ídolo. Octavio , reveló en la entrevista anteriormente mencionada, que la dinámica familiar funcionó hasta el momento en que Sergio iba a comenzar su vida universitaria. Los hijos del intérprete de Frente a una copa de vino se veían todas las vacaciones. “la mitad con sus hermanos y la otra mitad, en Guadalajara…, siempre pasábamos Navidad en Aspen, de Aspen pasábamos a Acapulco y de ahí nos veníamos a Guadalajara, porque él (Sergio) cumple años el 12 de enero, aquí festejábamos”, recordó. Aunque el joven quería estudiar Antropología, el cantante deseaba que se convirtiera en abogado, para que, en el futuro, trabajara con él. Aunque el hermano de ‘Luismi’ ya tenía todo para comenzar su carrera en Boston College y Harvard, los planes se modificaron, pues “en diciembre anterior me dijo (Luis Miguel) que él quería comprar una casa en Inglaterra, que le buscara una universidad en Inglaterra”, narró Foncerrada. El siguiente encuentro no tuvo un final feliz.

Qué tuvo que ver Mariah Carey en la pelea entre Luis Miguel y su hermano

‘El doc’ y Sergio viajaron, con calificaciones en mano, de Boston a Nueva York para reunirse con Luis Miguel. “En una de esas, tuvo una situación el chamaco con una pareja (Mariah Carey, con quien estuvo desde 1999 hasta el 2001), yo creo que fue la que más lo expuso a él, pues la verdad, Sergio y yo veíamos muchas cosas y no es que tuviéramos que estar de acuerdo, pero veíamos que no había cien por ciento de empatía y creo que esa misma pareja que un día se iba a suicidar o no sé qué y fue a verla… él no estaba muy contento, estaba en un estado de ánimo un poquito molesto”, mencionó Foncerrada respecto al artista. El mayor, que había tenido un problema amoroso, y el menor, que estaba en la adolescencia, se pelearon y ahí surgió su distanciamiento. Sergio y su tutor volvieron a Boston, y dos o tres días después, les informaron que tenían que devolverlo todo. Luis Miguel, que de esa manera le retiraba su apoyo económico, solo averiguó, según cuenta el doc, por medio de una de las personas que trabajaba con él, si su hermano se iba a ir para Guadalajara, con la familia del doc.

Así vivió el hermano de Luis Miguel en Guadalajara

Efectivamente, se instalaron en la capital del estado de Jalisco y comenzaron a vivir una vida modesta. En 2005, la periodista Jessica Sáenz, quien realizó una exhaustiva investigación hasta dar con el paradero del hermano de Luis Miguel. Averiguó que había trabajado en un restaurante, llamado Café Candela, que allí, al principio, ocultó su identidad y se declaró huérfano, aunque después le reveló, a la chef del lugar, tía de Tania, la joven de quien se había enamorado, que era el hermano de Luis Miguel. La reportera lo encontró en su nuevo trabajo, en una boutique esotérica perteneciente al doc, su protector, con quien vivía. Según contó la reportera, cuando ella se identificó y después de perseguirlos, pues salieron corriendo, Sergio contestó un único interrogante, “¿cómo es la relación de Sergio con Luis Miguel? ¿Por qué se pelearon?”. Dice Sáenz que el joven volteó y le dijo, “ni lo busco ni me interesa, no me interesa salir en ningún lugar, quiero seguir mi vida y agradezco que ya no me estén siguiendo”.

¿Dónde está actualmente Sergio Gallego?

Sergio Gallego, que hoy tiene 39 años, lanzó en 2008, una canción, Car Crash, con el grupo Decathlon, y aunque se dijo que tenía el mismo timbre de voz de su hermano, abandonó la carrera artística. Como la vida de su hermano, la suya también es un misterio. Se dice que estudió en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, que se dedicó a la fotografía y que, buscando su privacidad, se radicó en España, donde se dice, trabaja en una gran tienda por departamentos. Los medios coinciden en que está casado, pero difieren en el número de hijos que tiene, pues unos dicen que tiene un hijo y otros, que es padre de dos niñas. Aparentemente, no tiene contacto con Luis Miguel, su hermano mayor.