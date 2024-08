Pipe Bueno hizo oficial su mudanza a México: “Luisa, aliste maletas”

“¡Luisa, prepare maletas pues, mi amor!”, así contó Pipe Bueno, pareja de la influencer Luisa Fernanda W, a sus fanáticos, que se irá de Colombia y se muda para otro país.

En un video, el artista anunció a su público que recibió el permiso y se va a ir a vivir a México, país al que irá acompañado por Luisa Fernanda W y Máximo y Domenic, sus hijos. En el clip, Pipe Bueno mostró todo el proceso que tuvo que hacer para obtener el permiso.

El cantante de música popular mostró todo el recorrido que hizo: desde la llegada al aeropuerto de Bogotá para tomar el avión, hasta su llegada a México, en donde a la cita donde le dieron el permiso para ser residente.

Emocionado, mostró los documentos a sus seguidores de Instagram. “Es oficial mi gente, nos vinimos pa’ México”, reveló el artista, quien prometió representar muy bien a Colombia en su estadía en el país azteca.

“Vengo a izar la bandera de Colombia en México y a empezar una nueva etapa en mi carrera”, explicó el cantante, sobre sus razones de irse de Colombia para iniciar, en otro país, una nueva vida, tanto familiar como artística.

Con un emotivo mensaje, Luisa Fernanda W expresó su felicidad por la noticia que publicó Pipe Bueno, su pareja. Fotografía por: Instagram

Así reaccionó Luisa Fernanda W

La cantante e influencer, de 31 años, mostró su apoyo a la decisión, con un comentario en el video: “con toda amor mío”, le escribió Luisa Fernanda a Pipe en Instagram, reafirmando su compromiso con el padre de sus hijos.

Además, los fans del cantante también le desearon muchos éxitos en esta etapa de internacionalización.

Pipe dijo que seguirá viniendo a Colombia seguido, a cumplir con sus compromisos: “Ya tengo un pie acá y otro en Colombia, para a mi gente bella de Colombia, no se preocupen, porque si tengo que regresar cada fin de semana a dar mis conciertos lo haré es como si no me hubiese ido”.