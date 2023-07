Rauw Alejandro y Shakira fueron vistos bañándose en un río. ¿Ya olvidó a Rosalía?

Desde hace unas horas se habla de una nueva ruptura en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la pareja que es protagonista de los titulares en medios de comunicación nacionales e internacional es la conformada por Rauw Alejandro y Rosalía.

Rauw Alejandro y Rosalía. Fotografía por: GettyImages

Los artistas fueron relacionados por primera vez en el 2020, pero quisieron mantener su romance en privado. Tiempo después comenzaron a hacer apariciones públicas confirmando lo enamorados que estaban. En marzo de este año anunciaron su compromiso. “Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de la abuela de Rauw, empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba”, contó la intérprete de Con altura por medio de sus redes sociales.

Rauw Alejandro y Rosalía terminaron

La revista People fue la encargada de anunciar la noticia: “a pesar del amor y el respeto que se tienen, ambos acordaron terminar su relación”. Debido a eso, claramente se cancelaron los planes de boda que tenían.

¿Qué estaban haciendo Rauw Alejandro y Shakira juntos?

Horas después de anunciarse la ruptura, se viralizó un video en las diferentes redes sociales donde, aparentemente, se observa al intérprete de Beso compartiendo con Shakira en Puerto Rico, en medio de un río. La ex de Piqué no estaba sola, sino que estaba acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

Una usuaria en Twitter confirmó que sí eran ellos y que ella se los encontró y les pidió una foto. “Shakira estaba en familia con su madre y sus hijos. Es preciosa y tremenda madre. Ver la relación tan hermosa que tiene con sus hijos. Rauw Alejandro estuvo jugando con la bola de football americano con el hijo mayor de Shakira…Estaban en un río escondido en Puerto Rico. Era solo mi corillo de amistades allí y luego llegaron. Nosotros fuimos respetuosos con ellos por lo que solo le pedimos foto cuando se iban”.

Los internautas han opinado sobre esas imágenes que ya le están dando la vuelta al mundo: “no creo que tenga tan malos gustos pero cada quien si vida es su cutis y que lo use con quien quiera”, “pobre Shakira no puede tener amigos que ya dicen que es el novio ya lleva como 10″, “son amigos”, “normal, son buenos amigos”.