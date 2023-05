Piqué regresaría a Miami a recoger a sus hijos ¿sigue enojado con Shakira?

El video de la nueva canción de Shakira, Acróstico, le sigue dando la vuelta al mundo y no solo por la ternura que emana al ser protagonizado por sus dos pequeños, Milan y Sasha; fruto de su relación de doce años con Gerard Piqué. Según la prensa española, el exfutbolista estaría muy molesto por la aparición de los niños en la grabación, aparentemente sin su consentimiento.

Te puede interesar: Karol G y Anuel AA hablaron y “se disculparon por todo” ¿Cuándo fue la llamada?

Aunque la cantante barranquillera aseguró que fueron sus hijos quienes le pidieron participar en el video, la periodista Lorena Vásquez, aseguró que Gerard no tenía ni idea de la aparición de los niños, además, de haber sido rodado en su casa en Barcelona, días antes de la mudanza.

La colombiana recientemente lanzó el sencillo acompaño de un videolyrics que también generó diversas reacciones en sus seguidores. Fotografía por: Yputube Sk

¿Piqué volverá a Miami por sus hijos?

La acciones de la colombiana habría enfurecido al español de 36 años, quien estaría pensando en tomar medidas legales, de las que tampoco quiso hablar su abogado recientemente. “Lo mejor sería que intentarais contactar con él y él os informará de una manera más directa. Yo no estoy en condiciones de dar ningún tipo de información sobre estos aspectos. No he tenido todavía la oportunidad de poderlo constatar. En este momento no sé si va a tomar medidas”, contó Ramón Tamborero a la prensa.

Más sobre Shakira: “Más de 50”: serían las infidelidades de Piqué a Shakira, según Jordi Martin El ‘paparazzi’ Jordi Martin habló de las supuestas numerosas infidelidades que cometió Gerard Piqué durante los doce años que estuvo con Shakira. Leer “Más de 50”: serían las infidelidades de Piqué a Shakira, según Jordi Martin ¿Shakira en Medellín? Esta pista avivó los rumores de una posible gira en Colombia La última vez que Shakira estuvo en Colombia fue en el 2018 en Bogotá, durante su gira ‘El Dorado World Tour’. Leer aquí ¿Shakira en Medellín? Esta pista avivó los rumores de una posible gira en Colombia

Por el momento, el deportista continúa gozando de su amor con la joven Clara Chía, con quien se le vio hace unas horas por las calles de Barcelona y a quien presentaría pronto a sus hijos, según el paparazi Jordi Martin, pues aseguró que el español regresaría a Miami para llevarse a Milan y Sasha a Europa y disfrutar de unas vacaciones. “Por supuesto que Piqué está que echa chispas y el martes se reunió con sus abogados para tomar medidas al respecto, pues el acuerdo de custodia aún no esta ratificado en Miami por lo que está última situación podría poner a Shakira en desventaja. Lo que sí sabemos es que en unos días Piqué regresará a la Ciudad del sol por sus hijos y se los traerá a Barcelonas para las vacaciones. Piqué y Clarita siguen felices y disfrutando a plenitud de su amor, esta mañana vi a la pareja paseando por las calles de la ciudad sin esconderse, muy sonrientes y cogidos de la mano, se piensa que en estas vacaciones Piqué podría unir a sus hijos con la joven”, reveló.