Durante su presentación en el Metroconcier­to del Carnaval de Barranquilla 2020, el cantante Jessi Uribe confesó su amor por Paola Jara, ante más de 45.000 personas asistentes al evento. Antes de interpretar el éxito Alguien me gusta, el artista inició con estas palabras “Hay una canción que le quiero dedicar a una persona muy especial que está aquí esta no­che”, refiriéndose a Jara, quien se encontra­ba en el público. Y remató, modificando un poco la letra y poniéndole ritmo: “Alguien me gusta… alguien me gusta… alguien me regusta y yo sí quiero decirle”. La pareja se casó en mayo del 2022 y actualmente disfrutan de su amor entre Colombia y Miami.

