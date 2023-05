Lourdes Ornelas habló sobre su hijo con Camilo Sesto “Es obvio que necesita ayuda”

Desde que Camilo Sesto murió, su hijo y heredero universal Camilo Blanes, se ha convertido en noticia y no precisamente por su carrera musical, que lastimosamente no ha brillado como la de su padre. La salud del mexicano de 39 años sigue preocupando por su salud, no solo por sus recientes apariciones sino por su pasado clínico, pues ha tenido quebrantos de salud relacionados con su adicción a las drogas y con lo que le ha significado la pérdida de su padre.

Casi cuatro años después del fallecimiento de Camilo Sesto, el nombre del único hijo que tuvo con Lourdes Ornelas sigue dando de qué hablar desde que, el 26 de abril, se conocieron imágenes del mexicano con una apariencia completamente diferente, luciendo pelucas, maquillado, e incluso, con ropa de mujer, específicamente con una diminuta tanga. Lo que también llamó la atención de los internautas fue su dentadura completamente dañada.

¿Qué le pasó a Camilo Blanes?

De acuerdo con lo que se conoció, al parecer, Camilo habría cambiado de nombre e identidad. Al menos así lo dejó ver en sus redes sociales. Ahora se llama Sheila Devil. Según el portal Fiesta, de España, “Sheila es un nombre que usó durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público. Ese nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido”. En noviembre del año pasado, Camilo Blanes estuvo hospitalizado luego de sufrir un microinfarto cerebral, por el que se había negado a ser atendido.

Lourdes Ornelas habló sobre Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto

Hace unas horas, Lourdes Ornelas, expareja de Camilo Sesto, rompió el silencio y habló sobre la salud de su hijo. El paparazi Jordi Martin se acercó hasta la casa del cantante en Madrid, España y habló con ambas figuras. Por su parte, Sheila le confirmó que se encuentra en transición de cambio de género y que la foto casi sin dientes se trató de una broma.

Lourdes reveló detalles de la salud de su hijo. “Pues yo le apoyo en lo que decida, pero es obvio que necesita ayuda, lo he dicho muchas veces y estoy en eso. Estoy dando vueltas y estoy pendiente que coma bien. Llevo denunciando gente más de un año, o sea que el que venga aquí a hacer destrozos está denunciado, lo que sí quiero dejarte claro es que Camilo no está solo y voy a hacer lo que sea para que él esté bien”, expresó a El Gordo y La Flaca y finalizó contando su preocupación sobre la casa y fortuna que está despilfarrando su hijo.