¿Andrea Valdiri y Saruma firmaron el divorcio? Fotos en la notaría causan rumores

Desde hace varios meses, Andrea Valdiri y Felipe Saruma protagonizan titulares informativos y discusiones en redes sociales por cuenta de los rumores de divorcio que rodean su relación.

Y aunque los comentarios cesaron por un tiempo, gracias al viaje que realizaron juntos en octubre pasado, las dudas sobre la continuidad de la pareja han vuelto.

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma ya firmaron el divorcio?

Días después del revuelo causado por unos chats que reavivaron el tema de la ruptura entre los influenciadores, ahora comenzaron a circular en redes sociales unas imágenes de quien sería ’La Valdiri’ dentro de una notaría en Barranquilla.

Son dos las fotografías en las cuales se observa a la creadora de contenido en lo que, según comentan sus curiosos seguidores, sería la firma de los documentos legales de divorcio con el joven bumangués.

Estas fueron las fotos de Andrea Valdiri que causaron revuelo en redes sociales Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Por ahora, ni Andrea Valdiri ni Felipe Saruma se ha pronunciado públicamente para confirmar que pusieron fin a su matrimonio después de año y medio, o para desmentir las versiones que así lo señalan.

Mientras tanto, sus fieles fanáticos esperan con ansias cualquier declaración, o incluso señal, que las estrellas de redes sociales puedan dar sobre el tema.

¿Por qué se dice que Andrea Valdiri y Felipe Saruma terminaron?

A mediados del 2023, seguidores de la pareja empezaron a notar que ya no subían fotos ni videos juntos a redes sociales, como solía ser costumbre desde que anunciaron su noviazgo al público.

Y aunque Felipe Saruma compartía algunas fotos junto a Adhara, la hija de su esposa, la versión de una ruptura empezó a tomar fuerza cuando la barranquillera de 32 años dejó, de manera inesperada, su mansión en Barranquilla para irse a otra casa con sus hijas.

El trasteo de casa de Andrea Valdiri generó dudas y también confirmó, para algunos curiosos, lo que sospechan desde hace tiempo, pues en ninguna de las publicaciones que hizo al respecto apareció junto a Felipe Saruma.

Días después, la también bailarina subió una historia de Instagram en la que bailó y cantó a todo pulmón El DM, un tema del cantante de vallenato Diego Daza.

“Ella es la hembra que todos quieren tener y el que la tenía no aprovechó. Mucho partidazo el que dejó perder por nadar tratándola como una opción. Salió para la calle con gafitas de sol, para no perder el tiempo un reloj Cartier y una cervecita para entrar en calor ¡Ya no quiere novio la bebé!”, fue el fragmento que Valdiri interpretó en dicho video, incluso tocándose el pecho en varios momentos, y que muchos vieron como una dedicatoria a Saruma.