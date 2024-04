Papá de La Segura, de ‘LCDLF’, desmiente a su hija: “no sé las razones de su odio”

Alexander Segura se ha vuelto un nombre familiar para los seguidores de ‘La casa de los famosos’. Se trata del padre de la influencer Natalia Segura, cuyo nombre artístico es justamente ‘La Segura’. Aunque antes del reality ya se sabía que la comunicación entre la participante del formato de RCN y su progenitor era prácticamente nula, ya dentro de la casa más famosa del mundo se han sabido detalles inéditos de dicha relación.

En la línea de la vida, por ejemplo, quedó claro que Natalia tiene resentimiento contra Alexander, después de que sufriera un atentado que puso en peligro su vida y por poco la deja sin poder caminar. Según Natalia, su padre le deseó el mal y le dijo que esperaba que quedara cuadrapléjica.

La presentadora Viena Ruiz, de ‘Buenos días Colombia’, tuvo una corta charla con el padre de la participante de ‘La Casa de los famosos’ y le indagó sobre su versión de los hechos y lo que espera de su hija.

También te puede interesar: “Ayer Alfredo salió”, Julián Trujillo y Omar confiesan quiénes habrían salido de La Casa de los famosos sin haber sido eliminados

“No la violé”, padre de ‘La Segura’, sobre su hija

Cuando la conductora paisa le preguntó por la razón del rechazo de su hija, Segura fue enfático: “yo quisiera, la verdad, saber los motivos… sería muy importante que hubiera un encuentro y me dijera los motivos, porque los desconozco”, mencionó al tiempo que contó que eso ha sido tema de conversación con su otro hijo, con quien tiene una muy buena relación.

Luego, Ruiz le indaga si fue cierto que le deseó el mal a su hija, Alexander negó categóricamente que así hubiera sido. “No fue así, lo que le dije es que si ella me deshonraba había un Dios que podía con su dedo tocarla y evitar que hiciera cualquier cosa”.

Viena quiso saber entonces ¿por qué cree que ella lo rechaza y ataca tanto’. “Desconozco cuáles son las razones de su resentimiento y de su odio, no la violé, no la manoseé, no le pegue con un garrote en la cabeza, no sé, la verdad, desconozco.

El padre de ‘La Segura’ habla de la madre de la influencer

En otro aparte de la charla, Viena le pregunta por la madre de Natalia, pues siente cuando ve las fotografías de hace años y las de ahora que pareciera dos personas distintas. Esto dijo: “Son la misma persona y a mí me gustaba más la de antes...muy bonita, pero no se compara con la que yo conocí. Era muy tierna, muy dulce, noble muy especial”.

El padre de ‘La Segura’ quiere reconciliación

Al final el padre de la influencer dejó su mensaje a su hija y enfatizó en su interés de reconciliación: “Aspiro que lo haya... para primero darle la gloria a Dios por estar aquí y segundo, que mi hija se reconcilie y que los padres no cometan los errores que nosotros cometimos”, esto último revelando que su crisis familiar comenzó cuando quebró en una empresa y tuvo problemas económicos.

Alexander no terminó sin darle un mensaje a su hija, recordándole que la ama. “Hija yo solamente te digo te amo, te respeto y te honro independiente de que tú no lo hagas, yo siempre voy a amarte a respetarte y a honrarte”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento