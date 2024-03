Nataly Umaña está feliz de terminar con Melfi “es lo mejor que puede pasar”

Definitivamente la visita de Annie de Melfi, madre de Miguel, participante panameño de La casa de los famosos, versión Colombia, tuvo consecuencias en la pareja conformada por el cantante y la actriz ibaguereña Nataly Umaña.

Tal y como lo anunció Vea anteriormente, los dos habrían quedado impactados por las palabras de la señora, que viajó exclusivamente desde el vecino país, a buscar que su hijo reflexionara sobre el idilio que comenzó dentro del reality.

Horas después, Melfi le terminó a Nataly, como consecuencia de la mencionada visita, y ahora Nataly, en charla con Omar Murillo, coincide con Miguel sobre la pertinencia de que esa relación acabe.

Además, aprovechó una vez más para referirse a que su matrimonio con Alejandro Estrada estaba en crisis, pero reconoció la clase de compañero que fue el actor y empresario, a quien siempre ha calificado de intachable.

“No había vuelta de hoja”, Nataly Umaña

“Crees que yo voy a venir a un reality a desestabilizar un matrimonio por alguien que acabo de conocer, obvio no, que era el punto de quiebre, para darle el giro dramático a la historia”, se escucha decir a la actriz en su reflexión.

“No había vuelta de hoja, si de pronto hay un tercero, que se acabe algo con Melfi es lo mejor que puede pasar porque ya pasó, ya afuera esto se acabó…y ya puedo seguir ya lo hecho, hecho está”, añade la actriz de `El cartel de los sapos` dando a entender que ella también está tranquila con la ruptura.

“De pronto no fue la manera, no fue el conducto... No puedo pisotear a Alejito, no estuvo bien exponerlo de esa manera…pasar por encima de los sentimientos de él… yo no venía con el propósito de terminar mi relación”, dice reconociendo que fue un error dejarse llevar.

“Simplemente aquí como que me di cuenta que oops…está bien dejar fluir lo que quiero, no con Melfi, sino yo y lo que me doy cuenta es que `ya mi amor` (con Alejito) llegó el momento de acabar y no lo hemos podido hacer porque hay amor”, mencionó reiterando que los sentimientos por su marido persisten.

Las palabras de Umaña, por supuesto, han generado opiniones divididas, pero mayoritariamente consideran que ella estaría algo arrepentida de su idilio con Melfi. “Necesita ayuda psicológica psiquiátrica”, “dice que no pisotear a Alejito jaja hermana usted lo aplastó”, “coherencia pro favor”, mami usted hace el oso polar”, esta ofendida porque Melfi la dejó”, son algunos de los escritos que se leen.

