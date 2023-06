Naomi Campbell, de 53 años, da la bienvenida a su segundo hijo

Naomi Campbell, la supermodelo de 53 años, que es un ícono en la moda del mundo, sorprendió a sus 15.2 millones de seguidores con el anuncio de su nueva maternidad. La londinense publicó una tierna imagen donde aparece llevando a su recién nacido en brazos. En la fotografía aparece también la mano de su primogénita, de quien se desconoce su nombre. “Mi pequeño amor. Sé que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡Bendecido seas! ¡Bienvenido, bebé!”, escribió en la emocionada nota que acompañaba la primera fotografía del niño. La reina de las pasarelas, que vive intensamente su maternidad y prefiere, si las circunstancias lo permiten, viajar con su hija a los compromisos laborales o de relaciones públicas que debe atender, escribió una frase al final del montaje, que refleja lo que siente. “Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre”.

La modelo posa con su bebé mientras su hija mayor toma sus manos. La pequeña acompaña a su mamá en sus viajes por el mundo, pero ella la cuida de los 'paparazzi'. Fotografía por: Getty Images

Naomi ya es madre de una niña

Hace dos años y un mes, en mayo del 2021, Naomi, conocida por su temperamento y fuerza, les contó a sus seguidores que ya era mamá por primera vez. La fotografía la acompañó con un mensaje emocionado. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida, que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”.

La modelo no ha compartido más detalles acerca del nacimiento de sus hijos y el método por el que fueron gestados, pero aclara que es su mamá biológica. Campbell también es hermética a la hora de dar a conocer la identidad de su pareja actual. La inglesa vivió romances con varios famosos, entre ellos los actores Robert de Niro y Silvester Stallone, el bailarín Joaquín Cortés, el músico Eric Clapton y el boxeador Mike Tyson.