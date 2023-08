Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de nuevo juntos y felices ¿Se reconciliaron?

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han demostrado ser una pareja de exesposos amistosa y serena que superó con rapidez el divorcio y actualmente tiene una sana relación en beneficio de su única hija Kailani, de 5 años. Aunque el anuncio de su divorcio, que en su momento ellos dieron a conocer en redes y mencionaron que se trataba de la decisión de trabajar en la relación de amistad y dejar de lado la relación sentimental, llenó de tristeza a sus fans, la pareja en realidad si ha demostrado que se puede ser amigo del ex.

Después del anuncio, ocurrido en el 2020, cada uno ha seguido con su vida. Actualmente Mauricio sostiene una relación con la influencer, modelo y exreina Paulina Burrola, con quien comenzó un romance en el 2021. De hecho, la pareja hace pocas semanas estuvo en París de viaje y los dos compartieron imágenes de su paseo.

No obstante, ahora la misma Aislinn Derbez, que no tiene novio, sorprendió hace poco con una imagen donde se ve durante un paseo por una playa de Costa Rica, junto a su hija Kai y a su ex Mauricio. En este mismo post compartió fotos junto a otros amigos e imágenes de un taller de verano que realizó la pequeña Kai.

“Hace meses le prometí a Kai este curso de verano en Zunya”, escribió la actriz en su post dando a conocer que este tiempo lo había pasado en un lugar favorita con personas favoritas”. Este es el post que compartió.

¿Volvieron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Las imágenes ilusionaron a los seguidores de la pareja que comenzaron a preguntarse si la Mauricio y Aislinn habían regresado. Ahora ha sido la misma Aislinn, hija de Eugenio Derbez, quien ha aclarado la situación, aunque Mauricio también había dado declaraciones al respecto.

Él dio a conocer en el programa Venga la alegría que el paseo fue idea de Kai, su hija, que deseaba tomar ese curso de verano para hijos y padres. Indicó que fue un viaje muy especial pues le dieron gusto a la pequeña.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se fueron de paseo a Costa Rica con su hija Fotografía por: Instagram

“Fue un campamento de verano de ella, pero lo padre de ese campamento de verano es que también era para papás. Había pláticas para los papás, ciertas meditaciones. Fue muy bonito porque fue algo que hicimos en familia y está padre”, mencionó.

Aislinn también se ha pronunciado. “La verdad es que siempre he querido muchísimo a Mauricio; independientemente de todo lo que haya pasado, sigue siendo alguien muy importante para mí”, mencionó indicando además qué relación tiene con la novia de su ex. “A mí me cae muy bien Pau. Nos llevamos increíble”.

De esta manera quedaron completamente aclaradas las dudas y así descartada la posibilidad de una reconciliación sentimental de la pareja, que en realidad se ha convertido en una gran amistad.