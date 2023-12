⁠María Alejandra López revela si estará en Miss Universo Colombia 2024

María Alejandra López es catalogada como una de las mujeres más bellas de Colombia, ha participado en varios concursos de belleza a nivel nacional e internacional como Miss Universe Colombia, Concurso Nacional de Belleza y Miss Grand International, por tan solo mencionar algunos.

Con sus representaciones, la pereirana de 29 años, ha cautivado al público en diferentes partes del mundo, pues por lo general, siempre es contemplada como una de las favoritas a obtener la preciada corona.

“Siempre he tenido claro que, ser reina es una vocación, la cual, requiere de un gran esfuerzo y disciplina (…) Las reinas no solamente debemos ser mujeres bellas; pues hoy día, tenemos la oportunidad de ser escuchadas. Nuestra voz puede transformar la vida de muchas personas”, señaló Miss Grand International Colombia 2023 en entrevista con Vea.

Puedes leer: Así se veía Jessica Cediel hace más de 20 años: estaba en un grupo musical

María Alejandra López habla de su paso por Miss Grand International

Hace un par de días, María Alejandra López, segunda finalista de Miss Grand International 2023, habló en exclusiva con Revista Vea sobre su paso por el certamen de belleza internacional y reveló varias cosas que vivió en medio de la concentración.

“Cuando me llamaron de segunda finalista me sentí tranquila. Sé que en un concurso de belleza el veredicto no siempre es el que uno espera (…) Me sentí tranquila porque desde el día uno di lo mejor de mí, el mundo entero supo que María Alejandra López era la representante de Colombia”.

En medio de la charla, la reina aseguró que Miss Grand International 2023 ha sido el concurso que más la ha retado debido a la preparación física, la planificación y elaboración de sus outfits y, la energía que tenía que proyectar en cada uno de los eventos a los que asistía.

Te puede interesar: Danna García revela que habrá nuevo integrante en su familia y ya tiene nombre

¿Estará en Miss Universo Colombia 2024?María Alejandra López lo revela

“Representar a Colombia en Miss Universo fue el sueño inicial, nunca lo he descartado, porque siempre ha estado en mi corazón (…) No estoy afirmaron que iré, pero tampoco rechazaría la oportunidad. Sin embargo, ya demostré a nivel internacional quién es María Alejandra López y el compromiso y respeto que tengo por los concursos de belleza”, aseguró bella joven.

Momentos antes de culminar la entrevista, López aseguró que, por el momento, desea descansar un poco y disfrutar de la época navideña en compañía de su familia, amigos y novio, pues dejó al descubierto que, se encuentra felizmente enamorada. ¿Quién será el afortunado?