Luis Miguel no llevará a su hija Michelle Salas al altar, ¿por qué?

Luis Miguel es uno de los artistas más celosos de su privacidad. El artista, nacido en Puerto Rico hace 53 años, guarda en absoluto secreto los detalles de su vida personal, que incluyen, por supuesto, su relación con su padre, Luisito Rey, la desaparición de Marcela Basteri, su mamá, el vínculo con sus hermanos Alejandro y Sergio, así como sus amores y sus hijos.

Te puede interesar: Luis Miguel irá al altar. Se casaría con famosa española exesposa de un amigo

Michelle Salas se ha hecho un lugar en el mundo de la moda y las redes sociales, aunque como su padre, es celosa de su privacidad. Fotografía por: Getty Images

Durante muchos años, ‘El Sol’ negó ser el padre de Michelle Salas, hija de la actriz y cantante Stephanie Salas, perteneciente a la familia Pinal, con quien tuvo una romance. Una vez se dio el acercamiento entre padre e hija, el cantante y la joven comenzaron a tener una relación, se dice que propiciada por Aracely Arámbula, madre de sus hijos Miguel y Daniel. Luis Miguel y Michelle volvieron a alejarse, se dice que por la relación que comenzó entre Alejandro Asensi, su entonces mánager, y la primogénita del intérprete de Suave. Pero de nuevo se encontraron, aunque Luis Miguel, la serie volvió a separarlos, pues Michelle no estaba para nada conforme con la manera en que su mamá y ella fueron retratadas en la producción, aprobada por su padre.

Una nueva reconciliación se dio después, y la modelo e influencer, que lleva una relación con el empresario Danilo Díaz, comunicó la buena noticia de su boda. Todos la felicitaban, pero se preguntaban si su padre la entregaría en el altar. La hija de Stephanie Salas evadió la pregunta, pero ante la insistencia, le contestó a los medios de comunicación, “toda mi familia está invitada a la boda, así que sí están en lo correcto”.

Todo parecía presagiar que ‘El Sol’ entregaría en el altar a su hija en el día más importante de su vida, pues su relación pasaba por un momento inmejorable e incluso fueron vistos cenando este año en Nueva York, en compañía de Paloma Cuevas, la novia de ‘Luismi’, con quien la primogénita del artista tiene una excelente relación.

Te puede interesar: Luis Miguel y su hija Michelle se reencontraron, ¿la entregará en el altar?

¿Qué le dijo Luis Miguel a su hija Michelle?

Aunque no se tienen mayores detalles acerca del enlace, pues Michelle y su padre se parecen en el secretismo con que llevan sus vidas, una fuente consultada por la revista TVNotas reveló que padre e hija ya tuvieron la charla referente a la boda, pero el resultado fue sorprendente. “Es un gran ser humano, no tiene resentimientos con su papá y tras mucho pensarlo, se animó a llamarlo para proponerle que la entregara en el altar. Tuvieron una plática tensa y llena de silencios, y él le dijo tajantemente que no, que estaba muy ocupado con su gira y que no tenía tiempo”.

Conoce quiénes podrían llevar a Michelle al altar

Ante la sorpresiva negativa del famoso padre, no se sabe a ciencia cierta quién caminará al altar con la famosa bloguera de moda. Su bisabuela, la leyenda del cine y la televisión Silvia Pinal, matriarca de la familia, declaró que su bisnieta y Danilo conformaban una pareja maravillosa y que podría ser ella la acompañante de Michelle. “¿Por qué no? No soy su papá, pero soy su mamá?”. Cabe aclarar que, a pesar de sus buenas intenciones, se dice que, por cuestiones de salud, Pinal no podría viajar al enlace, que se dice, no sería ni en México ni en Estados Unidos. Una infidencia de Osmel Souza indicó que los novios podrían casarse en República Dominicana.

Otro nombre que suena es el de Stephanie Salas, madre de la novia, a raíz de un comentario que publicó en el Instagram de su primogénita cuando anunció que se casaba. “Hija mía…nada me hace sentir más plena que verte feliz!...Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado…así que me agarras fuerte!!!! Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa”.