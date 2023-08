Zulma Rey se sometió a delicada cirugía por enfermedad que la acomplejaba

El nombre de Zulma Rey ha vuelto a sonar entre los medios de comunicación y el público en general, gracias a su participación en la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, transmitida actualmente por el canal RCN.

Lejos de su vida profesional y de lo que tiene que ver con el concurso de cocina, la actriz de A mano limpia y Lala’s Spa sorprendió a sus seguidores en la mañana del 16 de agosto, tras aparecer en Buen día Colombia y comentar que se sometió a delicada cirugía.

De acuerdo con lo expuesto por Zulma Rey, desde hace tiempo empezó a padecer de una compleja enfermedad que le sembró bastantes complejos, teniendo en cuenta que podía perder la visión.

La doctora de Zulma también habló al respecto Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Esta es la enfermedad que obligó a Zulma Rey a operarse

La bogotana de 35 años aseguró en el mencionado programa que se trata de terigio ocular, una afección generada tras la aparición de un tejido en el globo ocular que, a su vez, causa un aumento anormal del color rojo y blanquinoso del ojo. Además, invade la córnea, provocando lagrimeo y otras molestias, pero en los casos más graves se presentan fuertes dolores, pérdida temporal de la visión e incluso ceguera.

Según Zulma Rey, su recuperación ha sido satisfactoria: “El ojo derecho está un poquito irritado porque me quitaron los puntos, pero ya lo tengo normal. Este tipo de cirugías, que son para el bien de uno, suben mucho la autoestima. Al principio decía que no se notaba tanto y no tenía ningún problema, pero a medida que avanzó el tiempo y que todo el mundo me decía que tenía algo, ya me empezó a acomplejar un poquito”.

la concursante de MasterChef Celebrity estuvo acompañada en Buen Día Colombia por su doctora, quien explicó que el terigio ocular de su paciente “podía provocarle ojo rojo, cansado y sensación de algún cuerpo extraño, entonces por eso lo mejor es tomar una decisión quirúrgica”.

¿Zulma Rey continúa en ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque al principio parecía ser una de las concursantes con menos experiencia en la cocina, la actriz ha demostrado que se puede llegar lejos en el programa si se lo propone. Por eso, a pesar de haber estado en la cuerda floja, continúa participando por el premio final.

Los famosos que ya se quedaron por fuera de competencia son Juliana Galvis, Francisca Estévez, Mario Ruiz, Laura Barjum, Jairo Ordóñez, Álvaro Bayona, Julio César Herrera, Marcela Benjumea, Walter Zapata, Catalina Guzmán y Vargasvil.