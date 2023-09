Zulma Rey cuestionó relación de Jim Velásquez y Alina Lozano respondió con toda

Zulma Rey, quien participó recientemente en el reality de cocina MasterChef Celebrity, sorprendió a muchos al expresar su opinión sobre la polémica pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes se han convertido en el centro de atención de la farándula nacional por su gran diferencia de edad y sus constantes idas y venidas.

Según reveló la actriz de Pedro el escamoso, su colega lo abordó en un evento público y le preguntó si su relación con Jim es real o tan solo hace parte de una estrategia publicitaria. También les dijo que faltaba pasión y deseo a la hora de hacer videos juntos, pues cuando los ve les percibe como protagonistas de una comedia y no de un romance.

Esto dijo Zulma sobre la relación de Jim y Alina

“Ella me dijo, ‘pero eso es mentira, ¿verdad?’, y yo le dije: ‘no, ¿por qué?’; entonces ella me dijo, ‘es que no puedo creer que sea verdad. Te voy a ser muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cando hacen videos, les falta deseo’, y yo el respondí que para los videos actuamos, es comedia, es otro mood’. Por último me dijo: ‘yo siento que no es verdad por eso que veo’”, contó Alina Lozano.

Alina Lozano no especificó cuándo ni dónde habló con Zulma Rey sobre Jim Velásquez Fotografía por: Instagram

La bogotana de 54 años le contó de esta conversación a Jim Velásquez a través en una transmisión en vivo que hicieron por medio de Facebook, y este se mostró sorprendido, aunque reiteró que su relación con la actriz es real y sincera.

Te puede interesar: Shakira, acusada de humillar a sus trabajadores: “Tienen que ponerse contra pared”

De igual manera, Alina Lozano aprovechó para contar detalles de la primera noche con su prometido y de cómo, a su edad, este joven de 24 todavía la hace sentir cosas “de la cintura para abajo”.

“Somos mujeres y lo seremos hasta el último día y nuestra sexualidad nos pertenece y la podemos vivir como queramos”, concluyó al respecto.

Alina Lozano y Jim Velásquez, una relación que se sobrepone a las críticas

La pareja, que se comprometió al aire en el programa Bravíssimo, ha generado todo tipo de comentarios por su diferencia de 30 años de edad. Además, han tenido varios problemas con la exnovia de Jim, Nicol Triana, quien los acusó de haberle sido infiel y de haberla engañado con su relación.

Puedes leer también: Querida periodista se despidió de Noticias Caracol: “Llegó el momento de irme”

Sin embargo, la famosa pareja han demostrado que su amor es más fuerte que las críticas y los escándalos. Recientemente, anunciaron que se casaron simbólicamente en las playas de Cartagena y que pronto harían el matrimonio oficial. Además, siguen creando contenido para diversas plataformas digitales, en las que sacan risas a sus seguidores con sus ocurrencias y por las cuales reciben muy buenas ganancias.