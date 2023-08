Zahira Benavides, presentadora de RCN, fue víctima de estafa: “Investiguen”

Zahira Benavides es una presentadora de RCN Televisión que, en la mañana del 29 de agosto, preocupó a su comunidad de fanáticos al informar que fue víctima de una modalidad de estafa que, según dijo, se ha vuelto recurrente en Bogotá.

Resulta que la conductora del noticiero de este canal se movilizaba por una importante vía de la ciudad, cuando inesperadamente una de las llantas de su vehículo “estalló”.

“Resulta que venía por la 30, en sentido sur-norte, antes de llegar al cruce para ir a Paloquemao. Iba bajando por un puente y se me estalló una llanta. Al segundito tenía un montallantas ¡Qué casualidad! Entonces ‘pinchadísima’. Ellos, muy amables, ven una mujer sola y la atienden”, explicó la presentadora de RCN a través de unas historias que colgó a su cuenta de Instagram, en la que tiene miles de seguidores.

Esta fue una de las imágenes que compartió Zahira Benavides sobre lo ocurrido Fotografía por: @ zahira.tv

Posteriormente, Zahira Benavides mencionó que, unas cuadras más adelante, colaboradores de un taller de mecánica la estaban esperando para ayudarle a desvarar su carro.

“A momentico tenía auxiliares, al ladito un montallantas… ¿Cómo les parece? ¡Qué casualidad!”, añadió Benavides en su publicación, agregando que el neumático sufrió serias afectaciones, puso tuvo que ponerle “seis parches” por los cuales le cobraron una suma de 35.000 pesos.

Sin embargo, el problema para la presentadora de RCN no terminó allí, pues el trabajo que estas personas realizaron no le alcanzó ni siquiera para llegar a su casa: “Resulta que llegando a mi casa otra vez pinchada la misma llanta. En el montallantas número dos me desvaran y me muestran todo el horror que habían hecho”.

Por último, Zahira Benavides envió un mensaje a las autoridades, alertando que este tipo de robos y estafas cobran decenas de víctimas a diario.

“Necesitamos ayuda. De verdad no puede seguir pasando esta situación. Qué casualidad, te pinchas y ahí mismo el montallantas. Por favor investiguen este caso por favor”, concluyó la presentadora en sus historias de Instagram.

La grave enfermedad que padeció la presentadora de RCN

Hace 18 años, cuando su agenda como modelo estaba llena de compromisos, vivió un angustiante episodio. Tal y como se lo comentó recientemente a la Revista Vea.

“En Barranquilla tenía como 40 pasarelas era una cosa brutal, estaba en todo y me enfermé, tuve una fractura en el tercer metatarso de pie izquierdo, aun así, terminé todas las pasarelas al final no podía caminar y salí en silla de ruedas. No entendía qué me pasaba”, comentó Zahira Benavides.

A la presentadora le realizaron los exámenes y le dicen que además de estar fracturada, está descalcificada y sin vitaminas en su organismo. Era el 2010: “Era anorexia. La verdad no comía, llegué a pesar 47 kilos, era raquítica y pensaba que así estaba bien. Me fracturé porque mi cuerpo no dio más y empecé a decaer (...) Me hacen más exámenes y me dan de seis meses a un año de vida. Tenía osteopenia en los femorales. El médico dice que me tienen que hospitalizar de inmediato, ni siquiera podría ir a mi casa, pero lo único que pedí es poder ir a mi casa porque sentía que en un hospital me moriría por el ambiente y la depresión, además había otras niñas hospitalizadas”.

Nueve meses después, le realizaron nuevos exámenes y la mejoría era notoria. Subió de peso y llegó a 57 kilos, por lo que recibió un diagnostico más alentador.