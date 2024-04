Yuly Ferreira y Fabián Ríos atraviesan por complicada situación: solicitaron ayuda

Yuly Ferreira y Fabián Ríos, quienes suelen ser noticia gracias a su trabajo en televisión o la vida de pareja que llevan desde hace más de 20 años, sorprendieron este 25 de abril al informar sobre una compleja situación que atraviesan.

De acuerdo con lo expuesto por ambos actores, desde hace días son víctimas de ataques por parte de personas inescrupulosas y desconocidas que, según ellos, pretenden afectar su reputación.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira advirtieron que han sido "días intensos" por culpa de este problema. Fotografía por: Instagram

¿Qué les pasó a Yuly Ferreira y Fabián Ríos?

Los actores y esposos se pronunciaron a través de un video, publicado en Instagram, por medio del cual dieron a conocer que perdieron el control de sus cuentas de Facebook, luego de que delincuentes cibernéticos de apoderaran de estas.

La primera en recibir el ataque virtual fue Yuly Ferreira, quien se movió rápidamente y logró recuperar su perfil. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a ser hackeado.

“Me llamó mi hermana y me dijo que abriera mi página de Facebook, pero le respondí que no podía, entonces ella me contestó: ‘¡Yo tampoco! ¡Perdimos el acceso!’. Empezaron con la mía y mientras hacíamos el reclamo a Facebook pasaron tres horas. La retornaron y después volví a perderla, y al poco tiempo también pasó con la de Fabián, pero cuando agarraron la de él empezaron a subir unas cosas...”, explicó la bumanguesa de 40 años evidentemente preocupada.

“La cuenta de Facebook de Fabián Ríos no la está manejando él. La recuperamos y nos la quitaron otra vez. Hay alguien que busca dañar la imagen de mi esposo subiendo cosas horribles. Nosotros no pedimos dinero y no publicamos imágenes obscenas”, agregó la actriz recordada por su interpretación de Renata en Las muñecas de la mafia.

El material gráfico al cual se refiere Yuly Ferreira se trata de contenido erótico explícito cuya publicación, incluso, podrían desencadenar en la sanción definitiva de sus cuentas por atentar contra el reglamento de la red social en cuestión.

“Están poniendo imágenes y videos en los que, prácticamente, las personas en todo el mundo están viendo unas cosas que nosotros jamás nos atreveríamos a poner; mujeres desnudas, hombres desnudos”, comentó Fabián Ríos sobre esta espinosa situación.

¿Por qué atacaron a Yuly Ferreira y a Fabián Ríos?

Teniendo en cuenta que los ‘piratas cibernéticos’ no se han contactado con la pareja para solicitar una recompensa, al menos por ahora, las sospechas de ambos indican que se trata de un ataque, al parecer, motivado por la envidia y con la única intención de dañar su reputación.

“Vemos que es un desprestigio, que es un ataque y que quieren oprimirnos, tal vez, por lo que ven que estamos sacando una empresa adelante y estamos empoderando a la gente”, comentó Fabián Ríos.

Por último, Yuly Ferreira aprovechó la ocasión y dejó un consejo a quienes la siguen en redes sociales para que no les pase lo mismo: “Es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que ustedes también cuiden sus redes sociales, las cuentas bancarias, las claves ¡Todo! No lo dejen por ahí a la vista porque les puede pasar lo mismo y los pueden dejar en la calle”.