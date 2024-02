Youtuber italiano se volvió viral por exponer a “estafadores” en playas de Cartagena

En horas recientes se volvió viral un video titulado ‘Evita estos estafadores en Cartagena’, del creador de contenido conocido como ‘Zazza el Italiano’, quien dividió opiniones al exponer las molestias que vivió en su reciente visita a Cartagena.

'Zazza el Italiano' en su viaje a Cartagena. Fotografía por: Captura de pantalla

El polémico video de ‘Zazza el Italiano’ sobre “los estafadores en Cartagena”

Las imágenes muestran el recorrido que este youtuber hizo por algunas playas de la ‘ciudad amurallada’, según él, para demostrar el asedio y las irregularidades a las que están expuestos los turistas por parte de algunos vendedores y comerciantes.

En los primeros minutos del video, por ejemplo, quedó en evidencia cómo un grupo de hombres le pidieron dinero tras indicarle hacia dónde quedaba el sector de La Boquilla.

Otra escena que causó polémica mostró a mujeres que hacen masajes y, aunque acordaron previamente un precio por el servicio, cobraron más de lo pactado al finalizar. Lo mismo ocurrió con el hombre que le dio un recorrido en moto acuática por el lugar.

“Aquí a los turistas los f*llan, pero muy fuerte ¡A todos! Por eso yo quiero enseñar en este video qué cosas puedes hacer y qué personas te intentan estafar (...) Cartagena lo tiene todo, pero me parece que son un poco intensos con los turistas, te dicen un precio y nunca es el mismo, te piden propina y te siguen”, fueron algunos de los comentarios que ‘Zazza el Italiano’ hizo durante el video ‘Evita estos estafadores en Cartagena’.

El youtuber concluyó que, tras una hora de recorrido, gastó 200 mil pesos que no esperaba sacar de su billetera:

“Mucho ojo cuando vengan a lugares tan turísticos porque les puede pasar lo que a mí ahora, que les van a quitar toda la plata. Es verdad que me ofrecieron sus servicios y yo los acepté, no me lo quitaron del bolsillo (el dinero), pero si te descuidas un poco o no sabes decirles “no”, puede que te vuelen 200.000 o 300.000 pesos en media horita”.

Comerciantes de Cartagena respondieron a ‘Zazza el Italiano’

El video no gustó en gran parte de los habitantes de la capital bolivarense, sobre todo entre los protagonistas de las imágenes. Por ejemplo, el mimo que pidió dinero por ‘acompañar’ una agrupación musical aseguró que tomará acciones legales por daño a su buen nombre.

“Le pido que cuando haga los videos primero analice las consecuencias que le puede ocasionar a las personas. Ya a mi hijo le están haciendo bullying (...) Yo soy guionista, productor audiovisual y le pido el favor que se retracte de su video mal intencionado, y que le pida disculpas a Cartagena y a las personas que allí involucró ¿Cómo es que utiliza mi imagen para ponerla en la portada de ese video y de su página? Usted es un abusivo y quiero que se retracte de lo que hizo y me veo obligado a demandarlo”, dijo el hombre en charla con El Heraldo.