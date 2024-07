‘Yo me llamo Shakira’ estaría a punto de casarse con un compañero del programa

Andrea Correa es una cantante chilena que ganó popularidad entre el público colombiano gracias a su participación en Yo me llamo (2023), concurso musical de Caracol Televisión en el que fue finalista por su imitación de Shakira.

El paso de la extranjera por este programa no solo le hizo ganar una buena suma de dinero, sino que también le permitió conocer el amor en uno de sus compañeros, con quien tendría planes de boda.

¿Quién es el novio de ‘Yo me llamo Shakira’?

Desde hace ocho meses, aproximadamente, la artista chilena tiene una relación amorosa con un joven al que conoció en el reality del canal Caracol y que sobresalió la pasada temporada por ser el doble de Elvis Crespo.

¡Shakira y Elvis Crespo de ‘Yo me llamo’ están enamorados! Esto es lo que se sabe Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Fue en el capítulo 60 de Yo me llamo, transmitido el 26 de octubre de 2023, que la imitadora de Shakira y su pareja oficializaron públicamente su romance.

“El 70% de que yo esté todavía acá se lo debo a ella. Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y movimientos y no puede faltar el respeto, porque hombre sin respeto no va para el baile, y a mí me encanta bailar. Si yo le cuento se va la alegría y hay personas que llegan y te levantan. Yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía, ‘dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo y esta gran transformación se la debo a ella”, comentó el doble de Elvis Crespo en aquella ocasión. Desde entonces, es normal verlos a presumir a través de redes sociales lo enamorados que están.

Seguir leyendo: “Es muy dolorosa”, hermana de Karol G confesó que padece enfermedad incurable

Precisamente, gracias a la cercanía que demuestra la pareja ante sus miles de seguidores, en Instagram le preguntaron a Andrea Correa si ya está comprometida. Sin embargo, sus palabras suscitaron más dudas que respuestas.

“Puede ser que estemos en eso”, escribió como descripción a una foto junto al doble de Elvis Crespo. Razón por la cual se sospecha que los exparticipantes de Yo me llamo llegarían pronto al altar.

La tragedia que vivió el doble de Elvis Crespo tras salir de ‘Yo me llamo’

Diez días después de ser eliminado, el exconcursante sufrió la pérdida de su madre, lo que le dejó muy afectado. Así lo comentó Andrea Correa luego de una de sus presentaciones en el programa del canal Caracol.

Vea también: Fuertes críticas a Richard Ríos por comentario que hizo sobre las mujeres

“Esta es la peor presentación desde que te presentaste. (...) Desafinaste mil veces, la voz en un comienzo perdió el color. (...) Nunca te había visto así, ¿qué te pasa?”, preguntó Amparo Grisales, a lo que la imitadora de Shakira contestó que estaba muy afectada por los malos días de su pareja: “A él le pasó algo grave, pero no es excusa. Su madre falleció”.

Fue entonces cuando jurados y presentadores de Yo me llamo lamentaron lo ocurrido, y enviaron sus condolencias al imitador de Elvis Crespo, quien se perfilaba como uno de los favoritos para llegar a la gran final. Además, Pipe Bueno y César Escola se abstuvieron de dar sus opiniones sobre el show que presenciaron aquella noche.