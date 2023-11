‘Yo me llamo Ryan Castro’ eliminado de la competencia. ¿Qué molestó a Pipe Bueno?

En el capítulo del 22 de noviembre de Yo me llamo, el programa de imitación musical del canal Caracol, el set de grabación se inundó de tensión. Después de nueva eliminación, televidentes, jurados y participantes se preparan para conocer la identidad del ganador de esta temporada.

Por decisión de Amparo Grisales y César Escola, el competidor que tuvo que abandonar el ‘templo de la imitación’ fue ‘yo me llamo Ryan Castro’. El cantante, que interpretó Marbella, no convenció a La diva de Colombia ni al músico argentino. La eliminación del doble del reguetonero antioqueño generó malestar en Pipe Bueno, quien, en esta versión, integra el panel de expertos del formato.

Puedes leer también: Jim Velásquez celebró despedida de soltero en Cancún: habría sido infiel a Alina

Imitador de Ryan Castro fue eliminado de ‘Yo me llamo’

El artista caleño hizo pública su inconformidad tras salir de la sala de deliberación con sus dos colegas. Cuando Carlos Calero, presentador del programa, le preguntó a los jueces acerca de su elegido para dejar la competencia, el futuro esposo de Luisa Fernanda W comentó que no estaba de acuerdo con la determinación.

“Es que fueron varios los opcionados”, sentención Amparo Grisales. “Para este jurado, esta noche, no se llama (...)”, continuó César Escola mientras era interrumpido por Pipe Bueno, quien señaló: “Para ustedes dos”.

Te puede interesar: Jessi Uribe mostró cómo quedó la fachada de su lujosa casa en Navidad

Tras mencionarse el nombre del imitador del reguetonero Ryan Castro, el intérprete de Cupido falló no pudo disimular su malestar, evidente en sus expresiones faciales. Aunque no estuvo de acuerdo con la decisión, el cantante tampoco dijo quién habría sido su elegido para eliminar de la competencia.

Luego de ser eliminado, el ahora exconcursante de Yo me llamo le agradeció a Pipe Bueno. “No sé, de pronto a Amparo hoy no le gustó la presentación (...) hubo detallitos que tampoco le gustaron a Escola (...) el jurado no estuvo de acuerdo con la decisión, pero bueno, lo increíble fue que llegamos muy alto (...) estoy feliz (...) Gracias a Pipe por defenderme, Pipe estuvo ahí defendiéndome”, señaló.

El imitador aseguró que su camino no termina ahí y que seguirá trabajando en mejorar su personaje.