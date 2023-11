Yo me llamo Rosalía recibió rechazo en redes por su poco parecido con la original

Noche a noche, Yo me llamo, sigue captando la atención de miles de televidentes que están a la expectativa de conocer al concursante que se convertirá en el ganador de la competencia de imitación musical del canal Caracol. Cada uno de los artistas, que en este momento están en las batallas de duetos, está poniendo todo de su parte para convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

En el capítulo de la noche del 31 de octubre, la imitadora de Shakira y la cantante que representa a Rosalía se enfrentaron en un mano a mano que generó polémica en redes sociales.

Ambas artistas interpretaron fragmentos de varias canciones para demostrar que sí se llaman como sus artistas favoritas. Mientras que la cantante que le da vida a Shakira cantó Te felicito, Te aviso, te anuncio y Ojos así, ‘yo me llamo Rosalía’, quien a la postre resultó ganadora, interpretó La fama, Saoko y Bizcochito.

Luego la imitadora de la española se enfrentó con los ganadores de las otras batallas: los imitadores de Luis Miguel y Gilberto Santa Rosa. En esta contienda también triunfó. La decisión de los jurados generó molestia en algunos de los televidentes del programa, quienes aseguran que Rosalía no debió haber ganado y que realmente estaría lejos de parecerse a la cantante original.

El público no está de acuerdo con el jurado de Yo me llamo

Varios cibernautas manifestaron su descontento con la decisión y llenaron las redes sociales de memes y comentarios. “Cada vez que yo veo Yo me llamo y no sacan a Rosalía ¡Me va a dar algo!”, “Yo me llamo ¿estos no se darán cuenta de que nadie quiere a la imitadora de Rosalía?”, “Yo me llamo, que favoritismo tan evidente por la Rosalía”, “La Rosalía definitivamente tiene al jurado en el bolsillo. Lo único cierto es qué si llega a la final por el público no gana. No nos van a engañar”, se lee en la oleada de mensajes que redactaron los televidentes del programa.

La imitadora de Rosalía, que se llevó a casa 40 millones de pesos, se llama Angeline Reyes, nació en Cumaná, ciudad de Sucre, estado venezolano. En su cuenta de Instagram ella menciona que, además de ser cantante es compositora de modelo.