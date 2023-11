‘Yo me llamo José José’ rechazó a su hijo tras comprobar su paternidad por ADN

En el 2012, Brian Álvarez ganó la segunda temporada de Yo me llamo. El músico, además aseguraba ser un hijo no reconocido de José José, el artista que imitaba, tuvo contacto con el ‘príncipe de la canción’ quien, además, estuvo dispuesto a hacerse una prueba de ADN para confirmar o descartar que fueran para e hijo. Los exámenes salieron negativos.

“Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo por todo lo que hablamos, creía que el examen era un mero trámite para que se confirmara todo. Estaba pensando en cómo volver a verlo, viajar a Colombia y en comenzar a recuperar el tiempo perdido, porque él me aseguró que yo era su padre, porque él le creía absolutamente a su mamá todo lo que le había platicado en torno a mí, pese a esto seguirá teniendo mi respaldo”, comentó José José, fallecido en el 2019.

El hijo no reconocido del imitador de José José en ‘Yo me llamo’

Desde hace seis años, Brian Álvarez ha venido atravesando una situación similar. El imitador se sometió a una prueba de ADN luego que su expareja, la modelo Adriana Arbeláez, dijera que el artista aseguraba que no era el padre del hijo que estaba esperando. Las pruebas resultaron positivas.

A pesar del 99,9% que marcó el examen médico, el doble de José José comentó, en una entrevista con La Red, que no está de acuerdo con los resultados y que no es el padre del hijo de Adriana.

“La sentencia fue totalmente ilegal, arbitraria y corrupta, porque él solo se basó en la prueba de ADN que se realizó bajo el peritaje corrupto, un perito que no era capacitado, no tenía la preparación académica y los grados de postgrados que requiere la ley mexicana, en lo único que hemos sido víctimas de la corrupción”, aseguró el imitador, además de revelar que apelará pues, con el resultado, un juez detalló que tendrá que darle a su hijo una pensión alimenticia hasta que tenga 25 años.

El cantante aseguró que quiere encontrar un tribunal más neutral para resolver su caso, y que el hijo que dicen que es suyo es realmente de Fernán Camilo, una expareja de la modelo. La mujer, sin embargo, aseguró que eso es falso. “Fernán Camilo no es el padre de mi hijo, no tiene ningún tipo de afiliación, ni legal, ni biológica, como este impostor Manuel José dice (...) Ahora está desesperado, porque no gano ni un solo punto de la sentencia, yo de él estaría escondido, porque las denuncias se le van a venir”, resaltó Arbeláez, también en La Red.