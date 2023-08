“Yo me llamo Freddie Mercury”: Iván Lalinde sorprendió con su parecido al músico

Iván Lalinde es uno de los presentadores de Día a Día, programa del canal Caracol que lleva más de dos décadas acompañando las mañanas de los colombianos y que, en el marco del lanzamiento de Yo me llamo, invitó al paisa y los demás conductores del matutino a disfrazarse de su artista preferido.

Fue entonces cuando el antioqueño se presentó ante las cámaras como el doble de Freddie Mercury, vocalista de la agrupación Queen, cuya voz es considerada como una de las más legendarias en la historia del rock.

Según los televidentes, Lalinde es el presentador al que mejor le fue con su personaje Fotografía por: Captura de pantalla

La transformación de Iván Lalinde en Freddie Mercury

Para quedar lo más parecido posible al artista británico, quien falleció en noviembre de 1991, el el presentador de Día a Día se sometió a un extenso proceso de maquillaje, tras el cual lució el clásico bigote que tanto caracterizó a Mercury, así como su mismo estilo de cabello. Además, le hicieron algo en los dientes para hacerlos ver más alargados.

“Qué impresión como se ve uno de feo pelinegro, parezco un zapato viejo remontado”, dijo el antiguo presentador de El precio es correcto a través de un video que colgó en Instagram, luego de mostrar que también debió tinturar sus canas.

Otro de los retoques que hizo en su apariencia para decir con seguridad “Yo me llamo Freddie Mercury”, fue el de pintar el vello del pecho y las axilas, pues el verdadero cantante lo tenía mucho más abundante.

Para terminar de armar el disfraz, Iván Lalinde se puso una camisilla blanca y un pantalón del mismo color, los cuales combinó con un par de brazaletes negros que se puso, uno en la muñeca izquierda y otro en el bíceps derecho.

“Solo te falta la voz porque, de resto, quedaste igualito ¡Qué impresión!”, le dijo Carolina Soto a Iván Lalinde, tras verlo metido en el personaje y escucharlo cantar I want to break free, pues el esfuerzo del paisa por alcanzar las notas de Freddie Mercury fue en vano, lo que generó risas entre él y el resto de sus compañeros. Sin embargo, esto no fue impedimento para que pasara a darla toda en el set de grabación.