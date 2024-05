Yina Calderón se retractó con Carolina Cruz por polémicos señalamientos ¿Qué dijo?

Una verdadera sorpresa se llevaron los seguidores de Yina Calderón, influenciadora y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, tras escuchar su retractación a Carolina Cruz, presentadora de Día Día sobre la que hizo unos fuertes señalamientos hace casi cinco meses.

Conoce todos los detalles de la polémica que envolvió a Yina Calderón y Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram Yina Calderón - Captura de pantalla 'Día a Día

¿Qué dijo Yina Calderón de Carolina Cruz?

Resulta que la figura de redes sociales fue entrevistada en enero pasado por Los Impresentables, programa radial de la emisora Los 40 Colombia en el que le preguntaron si, en alguna de sus fiestas, se encontró a una celebridad “mal parqueada”.

Fue entonces cuando Yina Calderón, fiel a su estilo, soltó un comentario que causó un fuerte impacto en el público por el calibre de sus palabras.

“A Carolina Cruz, hace muchos años. Yo digo que estaban de novia con Lincoln (Palomeque), de pronto. Es que yo te estoy hablando de cuando recién salí de ‘Protagonistas’, en 2014, entonces no sé. Ella no tenía hijos, era en ese momento en que yo iba a Hotel Quinto. (Estaba) consumiendo droga. La vi consumiendo y en una posición muy incómoda, y no por la droga, sino porque estaba llevada. Escasamente se podía parar”, aseguró la huilense en aquella ocasión.

Así se retractó Yina Calderón por lo dicho sobre Carolina Cruz

Precisamente, en el mismo espacio radial en donde habló hace cinco meses, la influenciadora reapareció y se retractó de lo dicho en su momento sobre el supuesto consumo de sustancias.

“Soy consciente de cuando se comete un error o he fallado. El orgullo no puede pasar por encima de uno y se debe reconocer cuando la cag* y es de seres humanos. Incluso, quiero aprovechar este espacio de Los 40 y quiero retractarme de lo dicho hacía la presentadora Carolina Cruz el día 24 de enero, donde digo que la veo consumiendo drogas en su adolescencia. Quiero retractarme y dejar el tema ahí y ofrecer una disculpa por lo dicho”, expresó Yina Calderón en vivo este 8 de mayo.

Minutos antes de llegar a la cabina de Los 40 Colombia, la también empresaria reveló que la presentadora de Día a Día tomó acciones legales en su contra y por eso se vio obligada a pronunciarse públicamente:

“Debo retractarme acerca de lo que dije de Carolina Cruz debido a una tutela que ella me interpuso, la cual falló y me toca retractarme. Lo haré, es de seres humanos reconocer cuando se embarra algo, cuando se comete un error y cuando toca retractarse, pues hay que retractarse”.