Yina Calderón se hizo una reconstrucción facial: “siento que quedé muy natural”

Yina Calderón, conocida influenciadora y empresaria colombiana, ha vuelto a ser el centro de atención tras someterse a una reconstrucción facial. Conocida por sus múltiples procedimientos estéticos, la influenciadora ha generado opiniones divididas en las redes sociales con su más reciente transformación.

Así quedó Yina Calderón con su nuevo procedimiento estético

La influenciadora ha sido franca sobre su deseo de alcanzar una apariencia que ella considera ideal, y en esta ocasión, ha afirmado sentirse “muy natural” después de su reconstrucción facial. A pesar de las críticas y elogios que ha recibido, Calderón se mantiene firme en su decisión y expresa su deseo de ser un ejemplo de transformación personal y confianza en sí misma, sobre todo, porque su gran sueño es convertirse en reina de belleza.

En una publicación reciente, le contó a sus seguidores lo emocionada que estaba por realizarse algunos nuevos detalles para mejorar la apariencia de su rostro. El resultado, la tiene muy contenta:

“Me hice unos procedimientos en mi rostro. Me hice la nariz, me perfilé los labios, el ladito del rostro, todavía tengo un poquito inflamado, me quité las ojeras, fueron muchos procedimientos, siento que quedé muy natural, que me veo linda, todavía estoy un poquito inflamada, pero estoy muy contenta. El mentón también me lo hice”, afirmó.

Calderón ha hablado abiertamente sobre sus cirugías previas, incluyendo bichectomías, liposucción en la papada y otros procedimientos para modificar la forma de su cuello y rostro. Su objetivo declarado es parecerse a una ‘Barbie’ colombiana, lo que refleja su visión de belleza y cómo desea presentarse al mundo, en esta nueva etapa que quiere asumir y por la cual se está preparando.

La creadora de contenido aseguró que, con esos cambios, quiere ser un ejemplo para las mujeres.

“Quiero ser ejemplo de superación para todas ustedes, el cambio que está dando mi cuerpo, mi rostro, mi vida, todo lo estoy haciendo por ser reina, porque yo nunca me imaginé ser reina, si yo lo logro, usted logra hacer lo que usted quiera”, puntualizó.

Críticas a Yina Calderón por su cambio físico

La influenciadora y empresaria generó polémica en redes sociales. Algunos internautas la criticaron por lo que hizo. “Tenaz la cara, le quedó como un triángulo2, “creo que el rostro tiene forma de extraterrestres”, “ya parece la Tigresa del Oriente”, “un poco más y le saca filo a esa cumbamba”, “lástima que no existiera una cirugía que te diera inteligencia, clase y educación”, “más fácil volver a nacer”, “se hubiese operado el cerebro mejor”.