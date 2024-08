Yina Calderón reveló que fue novia de un ex de Luisa Fernanda W: “nadie le cree”

En los últimos meses, Epa Colombia y Yina Calderón se han visto muy unidas haciendo transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick. Las creadoras de contenido han hablado sobre diferentes temas de la farándula en Colombia y, por supuesto, sobre muchos detalles de sus vidas personales.

Te puede interesar: Epa Colombia ingresará al quirófano nuevamente: “no estoy bien”. ¿Qué le pasó?

¿Yina Calderón fue novia de Legarda, exnovio de Luisa Fernanda W?

En la más reciente transmisión, Yina Calderón dejó a muchos con la boca abierta luego de revelar que tuvo un romance con Legarda, ex de Luisa Fernanda W.

“Se lo juro por la Virgen de Guadalupe. Mi hermana está de testigo. Yo fui novia de Legarda, hasta mi mamá lo sacó de la casa un día con un palo de escoba”, le contó a Epa Colombia.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida para Daneidy Barrera, otra figura polémica del entretenimiento colombiano. Su reacción al enterarse del romance de Yina Calderón se volvió tendencia en redes sociales. En un video que rápidamente se viralizó, Epa Colombia expresó su sorpresa y dejó entrever que no estaba del todo convencida de la veracidad de la historia. “Pura mi#%$”, le dijo.

Debido a la reacción de Epa, Yina Calderón explicó cómo fue su romance: “yo lo conocí en un evento de la revista Vea, él no era mi estilo ni yo el de él, hay que aceptarlo, más yo no el de él, pero empezamos a hablar, seguro le caí bien. En ese momento él estaba muy pegado en Perú. El productor de él era Dejota. Yo vivía sola”, contó.

La confesión de Yina Calderón ha sido recibida con escepticismo por parte de muchos. “Nadie le cree”, es la frase que más se repite en los comentarios en las redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“El momento humilde de Legarda”, “el pobre Legarda sin poder defenderse”, “Legarda queriendo revivir para aclarar esto”, “Legarda revolcándose en estos momentos”, “Legarda desde el otro lado aturdido con esta noticia”, “Legarda sin poder desmentir esta situación, se debe estar retorciendo”, “me oriné de la risa por Dios, todos somos la cara de Epa cuando dice que fue la novia de Legarda”, “Legarda quiere resucitar solo para desmentir eso”, “ni ella misma se lo cree”, “obvio nadie le cree eso”.

No es la primera vez que Yina se refiere a ese tema. El año pasado también lo hizo y reveló cuál fue la causa de la ruptura: “Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él; las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”, dijo.