Yina Calderón reveló la fortuna que gastó Epa Colombia en su baby shower

El pasado domingo, Epa Colombia y su pareja Karol Samantha, realizaron el baby shower de su primera hija. La empresaria y generadora de contenido ‘tiró la casa por la ventana’ haciendo una gran fiesta para celebrar que próximamente tendrá a su bebé en brazos.

Te puede interesar: Fotos: Epa Colombia compró lujoso apartamento en Cartagena: “te va a encantar”

Baby shower de Epa Colombia

Como se pudo observar en las imágenes que la generadora de contenido publicó en sus redes sociales, el baby shower contó con varias excentricidades.

El espacio donde realizó el evento fue bastante amplio, lleno de zonas verdes. De igual manera, en la decoración se destacaron los colores rosado, blanco y lila. La influenciadora tuvo una gran cantidad de invitados, a quienes también quiso sorprender con lujosos detalles, entre ellos, una piñata que rompieron y que por dentro contenida una gran suma de dinero en efectivo.

Entre sus amigos invitados estuvieron las también creadoras de contenido Manuela Gómez y Yina Calderón, de igual manera, el cantante Jhonny Rivera, quien realizó una corta presentación para alegrar a los presentes.

Vea también: Manuela Gómez pasó susto en el baby shower de Epa Colombia: “nos rescataron”

¿Cuánto dinero gastó Epa Colombia en su baby shower?

Las imágenes del evento han generado todo tipo de comentarios, pues Epa Colombia ha sido cuestionada por el dinero que habría derrochado para hacer el baby shower de esa magnitud.

Yina Calderón, quien también es muy activa en sus redes sociales, hizo una reveladora confesión sobre la cifra que Daneidy Barrera habría invertido en la celebración. “En mi humilde opinión, el baby shower de la Epa, estuvo súper, yo creo que esa mujer por poquito se le fueron unos doscientos millones de pesos. Qué caché todo, la decoración, don Jhonny Rivera divino, la comida, había obra de teatro, ella se lo mandó como es, increíble todo, la mamá de Epa una señora tan buena gente, igual que el papá”, dijo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y, por supuesto, los internautas no dudaron en comentar al respecto: “¿esa mujer no puede mantener su boca cerrada?”, “la que puede puede”, “y ella le dio plata a la que tiene”, “esas dos solo presumen quién tiene más, qué pereza, para ellas es solo plata”, “y los invitados súper ‘chachés’, “qué montón de plata para un baby shower”, “¿todo eso?”, “increíble”, son algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales los internautas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo se llama la hija de Epa Colombia?

Epa Colombia también ha causado revuelo por el particular nombre que le puso a su hija. De acuerdo con lo que ella misma contó, la pequeña se llamará Dapne Samara Barrera Barbosa, que tiene una combinación de su nombre y el de su novia. “Ni ella misma sabe pronunciar bien el nombre”, “puro nombre de donde ella viene, qué más esperaban”, “pobre bebé”, “el ponen nombres que no saben ni pronunciar para terminarles poniendo sobrenombres”.