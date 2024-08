Yina Calderón reveló identidad de la supuesta hija de Westcol: “Tiene año y medio”

En medio de la fuerte polémica que se generó en redes sociales por la supuesta hija que Westcol (Luis Villa) tendría oculta, la influenciadora Yina Calderón se pronunció y reveló la identidad de la niña, así como de la madre de la pequeña.

¿Quién es la mamá de la supuesta hija de Westcol?

A través de una transmisión que realizó en compañía de Epa Colombia, Yina Calderón aseguró que tiene información de primera mano sobre la bebé que, según dijo, el famoso streamer ha mantenido oculta todo este tiempo.

Según la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, la supuesta hija de Westcol vive en Medellín y tan solo tiene un año y medio de edad. Además, advirtió que su nacimiento no fue noticia entre los seguidores del antioqueño porque la presunta madre de la bebé tiene una cláusula de 500 millones de pesos y, si revela algún dato al público, deberá pagarla.

Posteriormente, Yina Calderón se animó a revela la identidad de la mujer con quien Luis Villa habría tenido a esta hija: “La pelada es una webcam de Medellín, lo cual no está mal. Aparece en redes sociales como @meloodygamer. Ella es la mamá de la niña (...) Él le pasa un millón de pesos al mes y eso que el cachetón se la pasa diciendo que está podrido en plata, que tiene mucha ¿Entonces por qué para la niña solo un millón de pesos mensual?”.

Otra de las revelaciones que la figura de redes sociales hizo sobre la supuesta hija de Westcol es que, al parecer, la pequeña tendría problemas de salud: “La niña en este momento está enferma y ella está que le marca y le marca al cachetón, pero él no contesta ni le quiere ayudar ¡Nada! Pueden ustedes seguirla y preguntarle para que vean que yo no me invento nada”.

Por último, Yina Calderón aseguró que está en conversaciones con Melody para que confirme públicamente la paternidad de Luis Villa, a pesar de las cláusulas que tendría en su contra.

¿Qué dice Westcol sobre su supuesta hija?

Desde el primer momento en que esta información salió a la luz, el streamer y empresario negó todo, pues advirtió que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Además, advirtió que no es la primera vez que, según él, le inventan un embarazo.

“Yo veo esa mi*rda y digo: ‘¿Hasta dónde puede llegar una mujer?’. Es que ya estás hablando… me estás difamando, me estás acusando y, obviamente, todo eso es por interacción ¿Uno que hace atento a la vida de otra persona? Hay algo bueno de todo esto y es que nunca me van a encontrar nada malo (...) Yo en mi vida he sido una buena persona y lo que buscan es por dónde desterrarme y atacarme. Yo quiero que ustedes ignoren todo eso, sobre todo, porque es mi vida personal (…) Y se los juro por mi vida que no les estoy mintiendo (…) Hay gente muy mala que es capaz de hacer cualquier cosa por fama”, expresó Westcol en sus redes sociales.