Yina Calderón le pidió disculpas a Andrea Valdiri: “quisiera ser su amiga”

Yina Calderón y Andrea Valdiri son dos de las influenciadoras más polémicas del país. En redes sociales han protagonizado fuertes escándalos, no solo por las relaciones sentimentales que han sostenido, sino, además, porque, entre ellas, se han lanzado indirectas, dejando en evidencia que tenían una mala relación.

En febrero de este año protagonizaron un ‘rifirrafe’ a través de redes sociales. Calderón se refirió a la actitud que tuvo ‘La Valdiri’ en el matrimonio de otra influenciadora, donde, por medio de una indirecta, dijo que Saruma le había sido infiel.

Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri

“Andrea dijo que Epa Colombia no sabía comportarse y arruinó su boda, pero ahora ella va a la de ‘La Tremenda’ y se comporta aún peor. Parece que siente que está perdiendo atención y claro, necesita llamar la atención nuevamente (...) pero criticó tanto a Epa y ahora mírenla. La máscara de esa mujer se está cayendo”, dijo la DJ.

Luego, agregó: “Siempre les dije que esa mujer es terrible y es una trepadora. Le gustan los hombres adinerados, así que para ella Saruma como que no es suficiente. Creo que le gusta Blessd y por eso... Mejor me quedo callada”, aseguró.

¿Andrea Valdiri y Yina Calderón se reconciliaron?

Durante la celebración del orgullo gay en Barranquilla el 30 de junio, Calderón aprovechó su presencia para dirigirse a Valdiri con un mensaje de disculpa que resonó en las redes sociales.

“Oficialmente, pedirle una disculpa a Andrea Valdiri si alguna vez la ofendí, si alguna vez la traté mal. Hoy yo estoy en su ciudad y quiero decirle, no todo es polémica. Es una empoderada y que de verdad yo quisiera ser su amiga”, expresó desde una de las carrozas.

Este gesto de Yina muestra un cambio de tono en su tensa relación con Valdiri. Aunque se desconoce si las creadoras de contenido ya limaron asperezas, en redes sociales se generó una ola de reacciones, donde los usuarios han expresado su apoyo hacia una reconciliación, aunque también hubo usuarios que criticaron las palabras de Yina.

“La que tanto decía que no iba andar de lambona con nadie”, “qué pena uno tirar tanto veneno y luego tener que retractarse... qué oso”, “Ay mija no se rebaje… facture y ya”, “ahora todas se vuelven amigas”, “en la entrevista que realizó para Los 40, aseguró que no le agrada Andrea”, “esta mujer siempre necesita nombra a la más o sea a la Valdiri para poder existir”.