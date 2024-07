¿Yina Calderón es novia de futbolista colombiano?: “Tienen mucho dinero”

Yina Calderón es una de las influenciadoras más polémicas del país. La también Dj se ha visto involucrada en varios escándalos relacionados con su vida sentimental; incluso, en algunas oportunidades, la creadora de contenido ha protagonizado fuertes discusiones con otros influenciadores como Andrea Valdiri, Epa Colombia o Marcela Reyes.

¿Quién es el novio de Yina Calderón?

Desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula, Yina Calderón ha sostenido varias relaciones sentimentales que han dado mucho de qué hablar. Una de las más comentadas fue la que sostuvo con Julián Luna, a quien llamaba de cariño ‘negro’.

Aunque duraron varios años, en el 2019 decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Desde entonces, la influenciadora ha tenido otras parejas sentimentales, pero no han duraron mucho tiempo. Actualmente, según ha contado ella misma, está soltera, enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Yina Calderón desmiente romance con futbolista colombiano

En los últimos días, la también empresaria ha sido protagonista de algunas especulaciones sobre su vida privada. En redes sociales algunos internautas han afirmado que Yina estaría saliendo con un futbolista colombiano.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 735 mil seguidores, la polémica influenciadora rompió el silencio y se refirió a esos rumores, asegurando que no es verdad que sea novia de un jugador de fútbol.

Calderón fue enfática en asegurar que no se siente atraída por este tipo de deportistas. “Yo lo único que les puedo decir es que yo de mi vida personal no hablo. Entonces no me monten chismes y para que sepan a mí los futbolistas no me gustan”, afirmó.

De igual manera, le pidió a sus seguidores que no la involucren en temas que no son ciertos. Además, fue enfática en afirmar que no necesita el dinero de ningún hombre como algunos han asegurado. De hecho, las relaciones que ha tenido han sido con hombres que no tienen nada que ver con el mundo del entretenimiento, incluso, algunos no han tenido redes sociales.

“Obvio, que los futbolistas, que los cantantes de reguetón tienen mucho dinero, pero a mí nunca me ha interesado el dinero de un hombre. No me voy a fijar en ningún ‘pelagato’. A mí no me interesa la plata de nadie, yo prefiero los hombres que no tienen redes sociales, que son súper ocultos con su vida, que no tienen nada que ver con el medio”, afirmó.