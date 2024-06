Yina Calderón confesó que tuvo romance con Piter Albeiro y terminó en fuerte ‘tusa’

Desde su debut en Protagonistas de nuestra tele (2013), Yina Calderón se convirtió en uno de los personajes más polémicos de las redes sociales en Colombia. Sin embargo, hay un dato sobre aquella época que la influenciadora se guardó por mucho tiempo y es que tuvo una relación amorosa con el comediante Piter Albeiro.

Te puede interesar: Andrea Serna no aguantó situación en el ‘Desafío’ y se expresó con fuertes palabras

¿Yina Calderón habrá puesto en aprietos a Piter Albeiro con esta revelación? Fotografía por: Instagram Yina Calderón - Instagram Piter Albeiro | Edición Revista Vea

Así fue el amorío entre Yina Calderón y Piter Albeiro

En charla con la emisora La Kalle, la también empresaria abrió las puertas de su pasado y contó varios secretos. Fue entonces cuando aseguró que fue novia de un famoso comediante.

Y aunque al principio Yina Calderón se reservó el nombre de su expareja, al final resultó admitiendo de quién se trataba: “Piter Albeiro fue mi gran amor”.

“Me pegué una enamorada ni la berraca ¡La m*rica ya no iba a tomar más! Eso fue hace por ahí unos 10 años. Yo era otra persona”, expresó la huilense de 32 años, quien sostuvo también que todo comenzó por redes sociales y se fortaleció a través de varios encuentros.

No te pierdas: RCN habría dejado en evidencia el nombre del ganador de ‘La casa de los famosos’ por este detalle

¿Por qué terminaron Piter Albeiro y Yina Calderón?

De acuerdo con lo expuesto en su entrevista con dicha emisora, aun cuando estaba viviendo el romance de sus sueños y con el hombre que amaba, todo terminó al enterarse que él estaba casado con Carolina Rojas.

“Cuando salimos juntos él no sabía que yo era de ‘Protagonistas’ y yo no sabía que él tenía esposa ¡Lo juro por Dios, yo no sabía (...) Esa tusa me hizo tomar trago como ocho días seguidos ¡Fue la tusa de tu vida! Casi me muero”, explicó Yina Calderón a La Kalle.

A pesar del dolor que le causó esta situación, la figura de redes sociales no quiso meterse más en el matrimonio de Piter Albeiro y se alejó definitivamente: “Cuando yo me entero de eso, me pidió de muy buena manera que no dijéramos nada, entonces yo dije: ‘No, tranqui, yo no te voy a dañar el hogar’. Es un bacán y lo admiro mucho, y yo no soy una mujer interesada. La plata es de ellos, no es mía”.

La confesión de Yina Calderón, quien vivió una situación similar con el cantante Giovanny Ayala, no pasó desapercibida a través de redes sociales, en las que recibió una gran cantidad de comentarios.

“Esta si no me la sabía”, “aplaudo a Yina porque se reservó ese secreto el tiempo necesario y se portó como una dama”, “pobre Carolina al enterarse de eso así, aunque ya no sea nada de Piter Albeiro” y “esperemos a ver cómo le va a responder Piter”, fueron algunas de las reacciones que suscitó esta confesión.