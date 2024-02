Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri: “La máscara se le está cayendo”

Yina Calderón y Andrea Valdiri son dos influenciadoras que en distintas ocasiones se han enfrentado a través de redes sociales. Razón por la que sus seguidores permanecen al tanto de cualquier comentario que haga la una sobre la otra.

Tal y como ocurrió en la tarde de este 20 de febrero, cuando la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele arremetió contra la barranquillera y dijo que, supuestamente, tiene planes de salir con un famoso reguetonero.

Yina Calderón no se guardó nada sobre Andrea Valdiri y sorprendió con esas afirmaciones. Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Yina Calderón | Edición: Revista Vea

¿Qué dijo Yina Calderón de Andrea Valdiri?

Por medio de sus historias de Instagram, la bogotana de 32 años cuestionó el comportamiento de ‘La Valdiri’ en la boda de ‘La Tremenda’, tal y como lo hicieron cientos de internautas gracias a los videos que se conocieron en redes sociales.

“Andrea dijo que Epa Colombia no sabía comportarse y se le había tirado el matrimonio, pero ahora ella asiste al de ‘La Tremenda’ y se porta peor. Yo creo que siente que el foco se le está acabando y claro, hay que volver a encender el bombillo y eso no está mal... ir a una fiesta, bailar y divertirse no está mal, pero tanto que criticó a Epa y véala ¡Es que a esa mujer la máscara se le está cayendo!”, expresó.

Vea también: Luis Miguel comió en famoso restaurante en Bogotá y esto fue lo que exigió

Posteriormente, Yina Calderón sugirió que Andrea Valdiri estaría interesada en Blessd, un joven cantante de reguetón que actualmente vive en Miami. Además, incluyó a Felipe Saruma en sus declaraciones.

“Yo siempre les dije a ustedes que esa mujer es terrible y es una trepadora. Le gustan los manes con plata, entonces para ella Saruma como que no. Yo creo que a ella le gusta Blessd y se lo quiere comer, por eso es que ella... Uy, yo callada”, añadió la creadora de contenido.

Yina Calderón opinó sobre la defensa de Marcela Reyes a Andrea Valdiri

La también empresaria se refirió a los comentarios que la DJ Marcela Reyes publicó en horas recientes, cuando se pronunció en contra de las críticas hacia ‘La Valdiri’ y sugirió que Felipe Saruma es un “morrongo”.

Te puede interesar: Cristina Hurtado publicó sexi baile en redes y le llovieron elogios: “Como de 20″

Lo primero que aclaró Yina Calderón es que Reyes es su amiga y por eso respeta su opinión, pero no la comparte porque piensa muy diferente.

“Yo siento que Felipe Saruma no es un mal muchacho. Incluso, cuando estaba con Andrea Valdiri muchas veces dije que no me parecía mal muchacho. Por el contrario, yo siento que ese tipo ha sido todo un caballero, lo que pasa es que la arpía de la exmujer le está buscando la lengua (...) Y miren que la vieja usa típicas frases de alguien que quiere hacer quedar mal al chino, pero él es tan caballero que ni les contesta ¡Tan lindo! ¡Me encanta Felipe! O sea, porque no habla de la otra y dice cosas entonces es morrongo, pero si sale y habla entonces no sería un caballero ¡Es que no nos entiende nadie, querida!”, concluyó.