Yesenia Valencia, la suegra de ‘Rigo’, fue suplantada y tiene millonaria deuda

Yesenia Valencia además de ser una reconocida actriz, es una empresaria audiovisual muy exitosa. La actriz antioqueña que dio vida a doña Silvia López de Durango en la bioserie de ‘Rigo’, que contó la vida del pedalista de Urrao, es la creadora y CEO de Smart Films, el famoso festival de cine hecho con celulares que comenzó en Colombia y pronto se expandió por otros países de Latinoamérica con rotundo éxito.

Fue justamente en medio de sus actividades como ejecutiva de la famosa convocatoria que terminó descubriendo que había sido suplantada por un delincuente, del que no sabe su identidad.

Según relató en el programa de RCN, ‘Buen día, Colombia’, no tiene la costumbre a pedir préstamos; sin embargo, llegó un punto en el que la empresa necesitó solicitar una tarjeta de crédito. “No uso los créditos por eso no tengo tarjetas de ese tipo”, mencionó. Sin embargo, como ella es la representante legal de la compañía fue al respectivo banco y se llevó tremenda sorpresa cuando el vicepresidente financiero de su empresa le dijo: “‘Yese’, estás reportada y por eso el banco no nos entrega la tarjeta’. Y le dije: ‘¿Qué? Eso no puede ser posible’”.

También te puede interesar: Ana María Orozco no iba a ser Betty la fea. Estas actrices casi la remplazan

Yesenia Valencia descubrió millonaria deuda que nunca adquirió

Yesenia fue a averiguar qué ocurría y se encontró con que su nombre tenía un historial de ventas por catálogo y por línea telefónica, así como compras que nunca había hecho.

“Creemos que nuestros datos fueron robados porque somos las cabezas de la compañía Smartfilms: mi esposo, mi hermano, mi mejor amigo, que es el vicepresidente financiero, y mi revisora fiscal. Además, encontramos nuestra cédulas colgadas en Google, y después de varios meses ya las bajaron, pero se vuelve doloroso que la delincuencia y las ganas de hacer daño no tenga limites”, detalló la empresaria que aparece como deudora de una millonaria suma derivada de esta suplantación.

De momento, sabe que esa persona que la ha suplantado la ha dejado con deudas que superan los 10 millones de pesos. La actriz considera que lamentablemente este tipo de delitos financieros parten de la cédula, un documento solicitado para muchos eventos o trámites..”A ti te piden la cedula para todo, para entrar a un edificio, para firmar contratos, pedir un préstamo, entonces es un documento que hoy en día no sirve para nada”, comentó Valencia.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento