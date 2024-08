Exparticipante de El Desafío brilló en los Juegos Olímpicos. Ganó medalla de plata

Múltiples deportistas colombianos han representado al país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre la lista se encuentran: Mariana Pajón, Ingrit Valencia, Martha Araújo, Luis Felipe Uribe Bermúdez, Yenny Álvarez, Fernando Gaviria, Luis Mosquera, Ángel Barajas, Camilo Villegas, María Camila Osorio, Yeison López, entre otros.

El deportista, quien participó en el ‘Desafío Súper Humanos 2018’, hizo historia en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Te contamos quién es. Fotografía por: Getty Images

¿Quién es Yeison López, ganador de la medalla de plata?

Yeison López se convirtió en tendencia en medios de comunicación y redes sociales, pues en las últimas horas alcanzó una marca de 390 en total, luego de realizar un arranque con 180 kilos y un envión de 210, en el levantamiento de pesos con el que obtuvo la segunda presea para Colombia.

El deportista vallecaucano, Yeison López, quien conquistó los corazones de los colombianos en El Desafío Súper Humanos 2018, ha vuelto a hacer historia. Esta vez, no en las arenas del reality de Caracol Televisión, sino en el escenario más importante del deporte mundial: los Juegos Olímpicos de París 2024.

De participante de ‘El Desafío’ a medallista olímpico

El colombiano se ha destacado por su fuerza sobrehumana. Con su apodo “Gokú”, López ha demostrado ser un atleta excepcional. Su talento trascendió las pantallas de televisión. En París, demostró sus capacidades, obteniendo una meritoria medalla de plata en su categoría.

Cuando el deportista participó en El Desafío Súper Humanos 2018 tenía 19 años. Fue eliminado justo antes de la fusión y aunque no tuvo la oportunidad de ser parte de los ‘Desterrados’, siempre soñó con convertirse en pesista olímpico y lo logró.

“Hoy doy un paso al costado, pero estoy seguro que salgo siendo una mejor persona el @desafiocaracol me cambio la vida, la experiencia más bonita y que marco mi vida sin duda fue el desafío súper humanos 2018″, escribió en ese momento en su perfil de Instagram.

De la misma manera, agregó: “muchas veces pagamos errores que no cometemos, pero la vida da muchas vueltas, mis sueños no terminan aquí soy un GERRERO que está hambriento de triunfo. ⚡️ ⚡️⚡️ Gracias a todos mis seguidores por el gran apoyo que me brindaron. ♥️ Mis sueños continúan y no parare hasta conseguirlos”.

Fue precisamente esa hambre de triunfo que hoy lo hizo merecedor de la medalla de plata en el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos 2024. Con esta medalla olímpica, la segunda para Colombia en esta oportunidad, Yeison López se convierte en un referente para las nuevas generaciones de deportistas colombianos. Su nombre quedará grabado en la historia del deporte nacional y se espera que continúe cosechando éxitos en su carrera.