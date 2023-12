Yeison Jiménez sorprendió a amigo y colaborador con lujoso regalo: “Feliz Navidad”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en Colombia, no solo gracias a las canciones que ha convertido en éxitos, sino también por el gran corazón que ha demostrado tener.

Yeison Jiménez dejó con la boca abierta a su amigo y a sus fanáticos Fotografía por: JAIRO QUINTERO

Yeison Jiménez sorprendió con este regalo a un amigo que trabaja a su lado

En la mañana de este 17 de diciembre, el intérprete de Aventurero y El Desmadre compartió con sus seguidores de redes sociales que quiso tener un detalle con Fabián, un amigo suyo que trabaja a su lado desde hace mucho tiempo.

En dicho posteo, el músico oriundo del departamento de Caldas explicó las razones por las que entregó las llaves de una lujosa camioneta a su colega y colaborador.

“¡Con los míos siempre! Feliz Navidad, Fabián. Él es un hombre que me ha ayudado mucho en las empresas”, escribió Yeison Jiménez como descripción a su publicación.

Las imágenes dejan en evidencia el momento en que el famoso cantante sorprende a Fabián, quien se muestra incrédulo al principio. Sin embargo, quedó convencido cuando escuchó las siguientes palabras: “Feliz Navidad, lo quiero mucho, ¿oyó? Qué Dios lo bendiga y gracias por todo ¡Venga y la mira!”.

Las reacciones a la grabación de Yeison no se hicieron esperar y fueron cientos de comentarios los que surgieron para resaltar el detalle que tuvo con su colaborador.

“Dios te va a multiplicar eso y tú lo sabes”, “me encanta que devuelvas en grande la ayuda que has recibido”, “por eso eres uno de mis artistas preferidos” y “eres grande, viejo Yeison”, fueron algunos de los mensajes que recibió el músico de 32 años.

Los inicios de Yeison Jiménez

Su historia de vida es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares (Caldas), dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente. No obstante, todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá con su mamá y hermana, Yeison Jiménez vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero luego dejó esto atrás y consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar y en otros oficios ahorró para producir sus primeras canciones, así como para grabarlas en CD´s que regalaba y vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Desde entonces, con esfuerzo, ahorro y disciplina, el cantante logró crear un imperio, pues no solo recibe buenas ganancias de la música que crea, sino también de otros negocios que tiene.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos (colombianos), porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y cuando me daba cuenta ya recogía un millón de pesos (...) En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, aseveró en un podcast llamado Inversionistas al desnudo.