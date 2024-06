Yeison Jiménez reveló cómo logró perdonar a su padre por abandonarlo de niño

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular en Colombia, habló en días recientes una reflexión sobre la relación con su padre, quien lo abandonó junto a su madre y hermana.

En una muestra de madurez y crecimiento personal, el cantante reveló que encontró la fortaleza para perdonar a su padre, un acto que le ha permitido liberarse del resentimiento y avanzar en su vida.

Yeison Jiménez tiene una historia de vida que apasiona a muchos de sus seguidores. Fotografía por: Luis Eduardo Noriega A.

Así perdonó Yeison Jiménez a su papá

En charla con la emisora La Kalle, el intérprete de Tengo ganas y Ni tengo ni necesito advirtió que el proceso de perdón hacia su padre no fue sencillo, pero a través de su fe y asistencia a una iglesia cristiana, encontró la paz y el entendimiento necesarios para reconciliarse con su pasado. Este acto de perdón mejoró significativamente la relación entre padre e hijo, permitiendo al músico caldense ser un ejemplo positivo para sus tres hijos y su comunidad.

“Yo no iba a cargar con odio dentro de mi corazón, cuanto yo soy una persona que es de amor. En algún momento estuve en una iglesia cristiana donde me dijeron que tú tienes que sacar todo lo que no te sirve en el corazón y lo hice tan de corazón, que hoy en día ni lo culpo, ni lo reprocho, no le digo nada. Le doy su casa, su carro le tengo su sueldo y le levanté sus hijos (...) Yo he levantado 7 hijos que no son míos. Yo he levantado siete hijos que no son míos. Desde el colegio, desde los tenis del colegio todo me toca a mí”, expresó.

“Yo no los culpo por nada. Mi papá cometió sus errores y yo iré a cometer los míos y ojalá que sean más pequeñitos que los de mi papá”, agregó Yeison Jiménez.

Usuarios en redes sociales manifestaron que Yeison Jiménez es un claro ejemplo de que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más difíciles.

“Te felicito porque no es fácil sacarse el rencor del corazón y superar circunstancias tan complicadas”, “a pesar de lo que vivió se convirtió en un gran papá”, “mi admiración por este hombre crece cada vez más” y “me gusta que el siempre habla de su pasado con orgullo”, fueron varios de los comentarios que recibió.

Los inicios de Yeison Jiménez

Su historia de vida es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares (Caldas), dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente. No obstante, todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá con su mamá y hermana, Yeison Jiménez vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero luego dejó esto atrás y consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar y en otros oficios ahorró para producir sus primeras canciones, así como para grabarlas en CD´s que regalaba y vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Desde entonces, con esfuerzo, ahorro y disciplina, el cantante logró crear un imperio, pues no solo recibe buenas ganancias de la música que crea, sino también de otros negocios que tiene.