Yeison Jiménez respondió quién es la mujer más bella de Colombia y despertó polémica

Yeison Jiménez es un cantante que goza de amplio reconocimiento gracias a su talento y a las canciones que ha convertido en éxitos, pero también suele ser noticia por cuenta de algunas polémicas que protagoniza.

Tal y como ocurrió en días recientes, cuando respondió a la pregunta de cuál considera que es la mujer más bella de Colombia.

Yeison Jiménez, cantante de música regional colombiana. Fotografía por: Luis Eduardo Noriega A.

La más bella de Colombia, según Yeison Jiménez

En una entrevista con la emisora Tropicana, el intérprete de Aventurero y MLP participó de una dinámica llamada ‘rapiditos’, en la que se plantean interrogantes breves para obtener respuestas concretas. Allí, le preguntaron cuál cree que es la mujer más bella de Colombia y fue entonces cuando expuso una confesión que dejó asombrados a sus fieles seguidores.

Y es que, según Yeison Jiménez, se trata de la actriz Ana Lucía Domínguez, conocida por producciones como Pasión de gavilanes y Pálpito, y quien actualmente está esperando a su primera hija con Jorge Cárdenas.

Las palabras del artista caldense no pasaron desapercibidas entre el público, que lo cuestionó por no incluir en la respuesta a Sonia Restrepo, su esposa, con la que espera a su tercer retoño. Sin embargo, también hubo quienes lo respaldaron y salieron en su defensa.

“Ya sabemos quién va a dormir en la sala cuando regrese a Colombia”, “su esposa también es una mujer muy bella, no se le queda atrás”, “no entiendo por qué le sacan polémica a todo” y “uno está feliz con la mujer que tiene y eso no quiere decir que no pueda opinar con la verdad”, fueron algunos de los comentarios que recibió Yeison Jiménez.

Así lucía Yeison Jiménez antes de ser famoso

El músico de 32 años no nació en ‘cuna de oro’ y atravesó por situaciones muy complicadas, pero aun así recuerda su pasado con mucho cariño. Muestra de lo anterior fueron las inéditas fotos de su álbum familiar, captadas hace más de 15 años, que compartió hace pocos días en redes sociales.

“Incluso en los tiempos más difíciles sabía que Dios me tenía para grandes cosas. Con muchísimo trabajo duro, sin dormir, sin comer y moviéndome de un lado para otro. Al fin llegué hasta aquí; cumpliendo el sueño de ese pelado de Manzanares que quería llevar su música a todas partes del mundo y lo está logrando. El camino siempre va a ser duro, pero solo los valientes, los que persisten, son los que llegan”, escribió en la descripción de las instantáneas que compartió en un posteo de Instagram.

El reconocido artista concluyó su publicación con unas palabras de motivación a quienes le siguen en redes sociales, por medio de las cuales los incentivó a cumplir sus sueños, aun cuando estos parezcan imposibles de alcanzar.