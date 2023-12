Yeison Jiménez reflexionó acerca del sueño de su vida: “me lo voy a disfrutar”

Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más relevantes del país. Aunque hoy se encuentra en la cima del éxito, su vida no fue siempre así, de hecho, sus primeros pasos en la música fueron complejos y estuvieron llenos de obstáculos. Tal como ha contado, aunque nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, decidió, siendo muy joven, lanzarse y probar suerte en Bogotá.

Con ese sueño en mente, inició trabajando como cotero y vendedor de aguacates en el centro de acopio más grande del país, ubicado al sur de la capital colombiana. “Cuando yo salgo de Corabastos, la primera zona donde yo pego mi música y donde me empiezan a ayudar es en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe de Bogotá. Una señora que se llama Gloria Inés Castañeda. Entonces, a eso de los 17 años, yo no tenía cédula, yo me la pasaba cantando en los burdeles de Bogotá”, comentó en una entrevista concedida al canal RCN.

Poco a poco, con mucho trabajo, el músico de 32 años logró consolidar su carrera y tener a su nombre temas como Aventurero y Guaro, dos de las canciones más sonadas en Colombia dentro de su género.

Yeison Jiménez está viviendo lo que siempre soñó

A modo de agradecimiento, Jiménez hizo pública una imagen de uno de sus conciertos y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento. En la imagen se ven centenares de sus seguidores emocionados por verlo. “Cuando voy caminando hacia la tarima tan cansado siempre digo: esto es lo que me soñaba y me lo voy a disfrutar”, redactó.

Sus seguidores, como siempre, le dejaron varios comentarios en la publicación en los que le recordaron que merece todo lo que tiene. “Así es, bebé, soñaste con ese talento que Dios te dio y ahora disfrútalo, te lo mereces, pues te toco duro. Arriba, Yei”, “Mano, Yeison, eres un guerrero. Eres el mejor de todos. Tú, como siempre, cantando con el corazón. Qué Dios te bendiga siempre”.