Yeison Jiménez entregó nuevo parte de salud, tras ser operado de urgencia

Yeison Jiménez causó bastante preocupación en días recientes entre sus fanáticos, tras informar que padecía de cálculos en los riñones. Esto lo llevó a frenar sus compromisos profesionales y ponerse bajo atención médica.

“Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo porque este fue el año en el que más juicioso estuve: sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con la meta. Voy a ajustar 3 meses en los que me curo de algo y me resulta otra vaina. Para no preocuparlos mucho, primero fue una infección intestinal y al mes y medio cálculos en los riñones, por eso me tienen que operar (...) Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanar, pero de verdad que estoy muy agotado”, comentó el pasado 26 de diciembre.

¿Cómo sigue Yeison Jiménez de su enfermedad?

El cantante oriundo de Caldas continuó con sus presentaciones en Ecuador, pero la sugerencia que recibió del equipo médico fue ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, tuvo que cancelar estos compromisos y ser operado de urgencia, pues las molestias le impedían continuar su vida con normalidad.

Luego de celebrar el Año Nuevo, el intérprete de Aventurero y MLP entregó un nuevo reporte sobre su salud y advirtió que se está recuperando satisfactoriamente. Además, detalló un poco de lo que sufrió antes de entrar a cirugía.

“Cuando llegó el 24 al hospital de Fusagasugá, sentí mucho dolor, me pusieron morfina y de un momento a otro yo no sentí mucho más nada y me fui para la casa. (...) Hacerse un tatuaje es como pasarse una pluma, por la cara, es un dolor de verdad muy fuerte. De hecho, hubo un momento en el que yo empecé a respirar y sentía el aire caliente; tenía ganas de desmayarme por el dolor”, explicó Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez, quien fue jurado de 'Yo me llamo', agradeció a sus fans por estar al pendiente de su salud y aseguró que espera volver pronto a los escenarios Fotografía por: Instagram

Por último, el artista de 32 años aprovechó y dejó un consejo de salud a todos aquellos que lo siguen y le demuestran su cariño, quienes se mostraron aliviados de saber que está mucho mejor.

“Háganse un Uro Tac, que vale la pena. Porque sí tienen algo, una ‘piedrita’ en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, pues se van a evitar un dolor muy fuerte. Mi umbral del dolor siempre ha sido muy alto (...) Es una ‘piedrita de siete milímetros, pero tengo amigos que dicen que han expulsado unas de hasta tres milímetros y casi se mueren; entonces yo estoy que me muero, pero del susto”, concluyó Yeison Jiménez.