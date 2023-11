Yeison Jiménez enfrentó fuertes críticas por foto que publicó sin camiseta

Yeison Jiménez ha conquistado al público con su voz y su carisma. Además, hay una gran cantidad de seguidoras que destacan el atractivo físico del caldense.

Sin embargo, en horas recientes tuvo que enfrentar una gran cantidad de críticas que le hicieron por una foto que subió en su cuenta de Instagram.

Orgulloso de su cuerpo, esto fue lo que dijo Yeison Jiménez Fotografía por: Instagram: @yeison_jimenez

¿Por qué criticaron a Yeison Jiménez?

Resulta que el intérprete de Aventurero compartió una publicación en la que presumió sus vacaciones en República Dominicana, lugar a donde llegó en compañía de su familia.

La imagen muestra al antiguo jurado de Yo me llamo mientras posa en la playa sin camiseta. Sin embargo, las críticas surgieron porque, para muchos, “estaba intentando esconder su barriga”.

“No esconda que donde hay carne, hay fiesta”, “ahí viene la que te gusta, actúa normal” y “toca también entrenar pierna”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Fueron muchos los comentarios que recibió Yeison Jiménez, aunque se anticipó con un mensaje en este mismo posteo: “Aquí pienso pasar muchos días de descanso en un par de años (...) Y recuerden que soy cantante, no entrenador personal. Además, de verdad me encanta como veo siempre”.

Un repaso por los comienzos de Yeison Jiménez

Su historia de vida es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares (Caldas), dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente. No obstante, todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá con su mamá y hermana, Yeison Jiménez vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero luego dejó esto atrás y consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar y en otros oficios ahorró para producir sus primeras canciones, así como para grabarlas en CD´s que regalaba y vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Desde entonces, con esfuerzo, ahorro y disciplina, el cantante logró crear un imperio, pues no solo recibe buenas ganancias de la música que crea, sino también de otros negocios que tiene.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos (colombianos), porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y cuando me daba cuenta ya recogía un millón de pesos (...) En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, comentó en un podcast llamado Inversionistas al desnudo.