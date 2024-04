Yeison Jiménez cumplió el último deseo de niña que falleció por grave enfermedad

Yeison Jiménez es un artista que se ha ganado el corazón de millones de seguidores, no solo gracias a sus canciones, sino también por su buen corazón. Muestra de lo anterior fue el detalle que tuvo con una fanática que falleció debido a una grave enfermedad.

Yeison Jiménez, cantante de música regional colombiana Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez

El detalle de Yeison Jiménez para su fanática con cáncer terminal

Por medio de Tiktok se viralizó la grabación del momento en que el artista llega a la habitación de un hospital, donde lo esperaba una pequeña llamada Alejandra, quien padecía de un agresivo cáncer y cuyo mayor sueño era conocerlo.

El emotivo encuentro ocurrió hace dos años, aproximadamente, pero fue hasta este 9 de abril que la grabación del momento se volvió viral en redes sociales y superó los 1.2 millones de reproducciones.

“En esta oportunidad les quiero compartir un momento muy especial para mi hija antes de irse al cielo. La visita de su artista favorito, sin duda alguna, fue uno de sus mejores dias. Siempre estaré agradecida por haber sacado un poco de su tiempo para darle infinita felicidad a mi gordita. Dios te continue bendiciendo”, escribió Zenaida Triana, madre de Alejandra.

Cabe mencionar que la pequeña falleció el 22 de junio de 2022, días después de conocer a Yeison Jiménez, quien se mostró muy afectado por esta situación.

Los inicios de Yeison Jiménez en la música

La historia de vida del caldense es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente, pero todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá junto a su mamá y hermana, vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero esto quedó atrás cuando consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar, y en otros oficios, ahorró para producir sus primeras canciones y grabarlas en discos que regalaba o vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Gracias a su talento, disciplina y esfuerzo, pero sobre todo a la educación financiera que adquirió, Yeison Jiménez es ahora uno de los exponentes de música popular más ricos del país. No obstante, en un podcast llamado Inversionistas al desnudo, admitió haber perdido unos cuatro mil millones de pesos en emprendimientos que no resultaron: “En los primeros 10 negocios que hice, cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis… de todo”.