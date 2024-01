Yeison Jiménez conmovió con video familiar de sus días de enfermedad

En diciembre del 2023 Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores al revelar que tenía que ser sometido a una cirugía de urgencia. A través de sus redes sociales mencionó que le habían sido detectados cálculos en sus riñones, y que esa condición le estaba generando fuertes dolores y malestares.

Al informar de su estado de salud, el intérprete de Aventurero reveló que se encontraba frustrado porque el diagnóstico le llegó justamente en la época de su vida en la que más se estaba cuidando.

“Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo porque este fue el año en el que más juicioso estuve: sin tomar (licor), haciendo deporte y cumpliendo con la meta (...) Voy a ajustar 3 meses en los que me curo de algo y me resulta otra vaina (...) Para no preocuparlos mucho, primero fue una infección intestinal y al mes y medio cálculos en los riñones, por eso me tienen que operar (...) Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanar, pero de verdad que estoy muy agotado”, comentó.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

El nacido en Manzanares detalló, posterior a la intervención, que se encontraba mejor y que estaba listo para retomar sus labores. Así mismo, entregó detalles del gran malestar físico que padeció. También, dio consejos a sus seguidores.

“Hacerse un tatuaje es como pasarse una pluma, por la cara, es un dolor de verdad muy fuerte. De hecho, hubo un momento en el que yo empecé a respirar y sentía el aire caliente; tenía ganas de desmayarme por el dolor (...) Háganse un Uro Tac, que vale la pena. Porque sí tienen algo, una ‘piedrita’ en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, pues se van a evitar un dolor muy fuerte”, explicó Yeison Jiménez.

Recientemente, a través de sus redes sociales, el caldense compartió un emotivo video en el que aparece con su familia justo por los días en que se encontraba atravesando aquel golpe a su salud. Agradeció a su esposa, Sonia Restrepo, por estar con él en todo momento.

“Estaba viendo mis fotos y me encontré con este video. Lo tomaron en diciembre, una de las épocas más complejas para mí por mi estado de salud. En esos tiempos no saben lo especial que es volver a casa y llegar a estos brazos. Son mi vida”, redactó.