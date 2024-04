Yeison Jiménez avivó la polémica con Luis Alberto Posada: “No voy a pedir disculpas”

En enero de 2024, Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada protagonizaron varios titulares informativos por cuenta del inesperado y acalorado cruce de mensajes que sostuvieron, tras encontrarse en un mismo escenario.

Según el caldense de 32 años, en aquella ocasión fue señalado por cercanos al ‘Maestro Posada’ de haberle saboteado el concierto y ordenar a su equipo que desconectaran el sonido antes de la presentación de su colega. No obstante, advirtió que nada de eso es cierto y por eso buscó aclarar el malentendido, pero no obtuvo una respuesta positiva.

Por el contrario, Luis Alberto Posada continuó en su arremetida contra Yeison Jiménez y, a través de una entrevista con Lo sé todo, aseguró: “Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie. Yo jamás hablé de Yeison, pero él viene y se lava las manos. Aplaudo su éxito, pero que no haga cosas para querer ser más grande que otros ¡Respete la jerarquía! ¡Los hijos no les pegan a los papás!”.

Yeison Jiménez revivió la polémica con Luis Alberto Posada

Cuatro meses después de aquel sonado conflicto, Jiménez habló de nuevo sobre el tema y reiteró el punto de vista que manifestó en su momento, cuando la controversia estaba ‘al rojo vivo’.

En una charla con la emisora Tropicana, el joven cantante manifestó que no guarda ningún rencor hacia Luis Alberto Posada, pues incluso lo considera un ‘maestro’ del género regional colombiano. Sin embargo, aseguró que no tiene motivos para disculparse con él.

“No he hablado con él, pero en algún momento de la vida me encontraré con el hombre y le diré personalmente lo que lo quiero. No le voy a pedir disculpas de nada porque no tengo nada porque pedir disculpas, pero sí soy fan del maestro Luis Alberto Posada. Siempre le deseo lo mejor”, dijo Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez le envió mensaje a Luis Alberto Posada

En su charla con dicha emisora, el intérprete de MLP y Aventurero aprovechó la ocasión y le reiteró a Posada la admiración que siente hacia él.

“De mi parte nunca hubo un irrespeto ni una mala palabra, ni un mal acto, por el contrario, como lo dije en los videos, siento que el maestro no había visto completo mi video, donde lo único que yo buscaba era decirle que nunca fuera a pensar mal de mí y que jamás sería capaz de hacer algo que atentara en contra no solo de Luis Alberto sino de nadie”, comentó.

“Yo no tengo nada en contra de él, nunca. Si hubiera algún artista que no me encajara yo se lo digo, yo hoy en día no necesito lamerle a nadie y a los palos que más dan frutos son a los que más duro le tiran (...) Yo nunca le he puesto una piedra a nadie y no me interesa, ¿Qué me las han puesto a mí? Claro, pero eso a mí no me importa. Yo trabajo con el de arriba pa y ese man no miente”, concluyó Yeison Jiménez.