Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron vistos en el mismo restaurante ¡Aquí la foto!

Aproximadamente hace un año, Yeferson Cossio y Jenn Muriel dieron fin a su relación sentimental de diez años, debido a que la relación ya estaba muy deteriorada, según confesó la paisa en una entrevista con La Divaza.

“Estábamos juntos, no en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero eran diez años. No se podía arreglar a relación, porque entendí que definitivamente ambos queríamos cosas diferentes e intentábamos forzar las cosas”, expresó Muriel.

¿Yeferson y Jenn juntos de nuevo?

Hace unos días, los influenciadores fueron vistos asistiendo al mismo restaurante en la ciudad de Medellín. Las fotografías fueron publicadas, al parecer, por uno de los chefs del lugar. Allí, se observa al hombre, luciendo la misma ropa, pero posando por separado con Yeferson y Jennifer.

Aunque las fotografías causaron furor en redes sociales y muchos de sus seguidores aseguran que se pudieron haber encontrado, otros dicen que los creadores de contenido habrían asistido en diferentes horas del día.

Sin embargo, fue la misma Muriel quien aclaró, a través de sus historias de Instagram, que no se había reencontrado con su exnovio. “Hace muchísimo que no veo a mi ex, ni me acuerdo cuando fue la última vez, así que no, no hubo ningún tipo de reencuentro y cada quien es libre de ir al restaurante que quiera”, le expresó a un seguidor. Aquí las instantáneas.

Obras sociales de Yeferson Cossio

Hace unos días, Cossio y su novia Carolina Gómez visitaron el barrio Popular 1 de Medellín con el propósito de compartir con sus habitantes una tarde de diversión y esparcimiento. En medio del agasajo, el influenciador y la marca de tecnología Celudmovil le brindaron a 250 familias detalles tecnológicos, deportivos, educativos y alimentarios, con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida.

“Ver la cara de felicidad de las personas fue una experiencia indescriptible. Vivimos una tarde llena de regocijo, sin importar la lluvia y las adversidades, nuestra motivación seguía intacta: dejar un bonito recuerdo en el corazón de cientos de personas”, aseguró la marca.

